Вагітна втретє Бар Рафаелі засвітила вагітний живіт: фото

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка була ведучою на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019, прилетіла у німецьке місто Гамбург, щоб відвідати вечірку від Palmolive 27 червня.

На світському заході Рафаелі, яка вагітна третьою дитиною, вперше засвітила округлий живіт.

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Для виходу супермодель одягнула темно-синє міні-плаття з дрібним леопардовим принтом з колекції Isabel Marant. Його вартість складає 894 фунтів стерлінгів (близько 29 тисяч гривень).

Доповнила свій образ Рафаелі елегантними металевими босоніжками на високих підборах.



​Бар Рафаелі / Getty Images

Додамо, що 34-річна знаменитість вже виховує двох дочок, яких народила від свого чоловіка Аді Езри, а шанувальники моделі із нетерпінням очікують на кожний новий вихід Бар.



​Бар Рафаелі / Getty Images



Бар Рафаелі / Getty Images