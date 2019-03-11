Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я

Новина про вагітність Меган Маркл у жовтні минулого року сколихнула весь світ! ЗМІ перебували в справжньому захваті, фанати не стримували радісних емоцій, а королівська сім'я, як завжди стримано та без надлишку слів попросила конфіденційності та поваги до майбутніх батьків. Що відомо про довгоочікувані пологи Меган Маркл – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Перші чутки про вагітність Меган Маркл почали з'являтись незадовго до офіційного оголошення Кенсінгтонського палацу. Виною цьому були забільшені розміри одягу герцогині Сассекської, в яких вона прибувала на світські події. Одним з таких стала сукня і пальто з розстебнутими ґудзиками в зоні живота на королівському весіллі кузини принца Гаррі – принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на весіллі принцеси Євгенії / Getty Images

Звістка про вагітність

Але одразу ж після весілля подружжя принца Гаррі і Меган Маркл, яке одружилось 19 травня 2019 року, повинне було відправитись у двотижневий офіційний візит країнами Океанії. Одразу ж по прибуттю в Сідней, Австралія, королівська пара вирішила не приховувати більше жодних чуток та провокувати зайві підозри, і офіційно оголосила про очікування первістка. Повідомлення з'явилось 15 жовтня у соціальних мережах на сторінці Кенсінгтонського палацу, до якого належить сім'я принца Гаррі та його брата принца Вільяма.

Герцог і герцогиня Сассекські з великим задоволенням повідомляють, що герцогиня Сассекська чекає дитину, яка з'явиться на світ навесні 2019 року,

– повідомляли представники королівської сім'ї.

Інсайдери видань повідомляли, що 36-річна Меган і 33-річний Гаррі були справді приголомшені тим, наскільки швидко це сталось. Про вагітність майбутні батьки дізнались, коли повернулися з короткого медового місяця в Африці. Друзі королівського подружжя розповідали, що герцогиня Сассекська намагалась завагітніти у найшвидші терміни, тому що розуміла, що стає все старшою. Але вони все ж були щиро здивовані радісним новинам.

Однією з обов'язкових умов королеви Єлизавети II для Меган стала перевірка дитини на інвалідність. Це спеціальний тест, які проходять всі вагітні представниці Букінгемського палацу перед тим, як оголосити новину про майбутню дитину. Обстеження визначає, чи нащадок Єлизавети ІІ має можливі відхилення. Хоч Меган Маркл була цьому нерада, але таке питання навіть не обговорювалось, як і більшість традицій у королівській сім'ї. Відомо, що відповідний тест Меган Маркл пройшла за день до офіційного оголошення Букінгемського палацу про вагітність дружини принца Гаррі.

Реакція рідних

Одразу ж після новин про вагітність екс-актриси на подію відреагували як користувачі соціальних мереж, так і її друзі та рідні. Про реакцію її скандального батька Томаса Маркла стало відомо вже наступного дня. Він сидів в черзі, чекаючи перетину кордону, і тоді почув по радіо, що його донька вагітна.

"Насамперед я подумав про Меган і про те, як я тримав її, новонароджену, на руках. Тільки уявіть, у моєї дитини буде дитина. Це був найщасливіший момент. Я був наповнений любов'ю, радістю і був дуже гордий за мою дочку і мого зятя", – тоді запевняв Томас Маркл, додавши, що не був здивований повідомленням про дитину. За його словами, в її друзів є діти і вона завжди з ними добре ладила і перебувала в їхньому оточенні.

Впевнений, з неї вийде приголомшлива мати,

– наголошував батько герцогині.



Томас Маркл тримає на руках новонароджену Меган / The Daily Mail

До приємних слів приєдналась і зведена сестра Меган Маркл Саманта, яка впродовж останніх 1,5 року поливає брудом королівську сім'ю і відзначається скандальними заявами. 53-річна американка заявляла, що прагне налагодити стосунки зі своєю знаменитою сестрою. "Я така схвильована і рада за них! Шкодую про наші колишні розбіжності у поглядах та всі неприємні слова, які я коли-небудь говорила. Тоді я просто не розуміла, що відбувається... Дуже рада цій дитині та вважаю, що заради неї ми повинні забути про всі образи: так буде краще для Меган, Гаррі і їх майбутнього первістка. Мені б дуже хотілося, щоб в нашій великій родині все знову було в порядку... Я була вражена новинами про її вагітність, відразу подумала: я відпускаю всі колишні образи. Неймовірно рада за них з Гаррі", – зазначала Саманта. Але її зворушливі слова мали недостатню вагу, оскільки після цього вона неодноразово кидала гострі фрази в сторону вагітної Меган.

Не приховував щирої радості і батько принца Гаррі – принц Чарльз. В момент оголошення про вагітність Меган принц Чарльз перебував на лікеро-горілчаному заводі в Шотландії. Тоді журналісти запитали його, чи він вже випив за дитину. На що Чарльз зі сміхом зізнався, що "виголосив вже не один тост за майбутнього малюка".

Prince Charles jokes that he has toasted the royal baby 'several times' already on distillery tour https://t.co/8nL3zB92KM pic.twitter.com/mTg4Z42EzZ — ITV News (@itvnews) 16 октября 2018 г.

Щодо друзів принца Гаррі та Меган Маркл, то в мережі одразу "посіялись" чутки, що хрещеними батьками майбутньої дитини стане голлівудське подружжя Джорджа та Амаль Клуні. Але згодом кіноактор Джордж сам все спростував, назвавши плітки неправдивими.

Титул первістка

Згідно з офіційним протоколом та указом короля Георга V в 1917 року, майбутня новонароджена дитина принца Гаррі та Меган Маркл, на жаль, не отримає звання принца або принцеси. Адже такий титул можуть отримувати лише рідні діти та внуки королеви Єлизавети II. Окреме виключення зробили дітям престолонаслідника принца Вільяма – синам-принцам Джордж та Луї, а також доньці принцесі Шарлотті.



Вагітна Меган Маркл / Getty Images

Можна сподіватись, що Її Величність запровадить нові правила в королівському дворі і дозволить принцу Гаррі дати його первістку шанований титул. А якщо ні, то в іншому випадку діти Гаррі та Меган і відповідно правнуки Єлизавети II матимуть титули "леді" або "лорд" з прізвищем Маунтбеттен-Віндзор.

Можливий потрет та ім'я дитини

Ще до оголошення вагітності Меган Маркл інсайдери повідомляли, що у королівського подружжя народиться двійня. Цю думку вперто підтверджували у різних ЗМІ, посилаючись на невідомих інсайдерів. Хоча відомо, що згідно з королівськими правилами, подружжя не повинне розголошувати стать та ім'я дитини до самих пологів.

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Але букмекери з перших тижнів після новини про вагітність герцогині Сассекської почали ставити ставки, які імена оберуть майбутні батьки своїй дитині. Якщо у подружжя народиться дівчинка, то раніше букмекери британської контори "William Hill" і біржі ставок "Betfair" стверджували, що, найімовірніше, її назвуть на честь покійної матері принца – принцеси Діани. Цей варіант вони ставили як "десять до одного". Також букмекери припускали й інші імена у своїх розрахунках: Артур, Еліс, Альберт, Едвард, Чарльз, Елізабет і Мері. Крім того, побутувала думка, що Меган може обрати несподіване ім'я, зважаючи на її американське походження. Відомо, що Меган Маркл навіть представляли в королівському дворі списки імен, з якими потрібно ознайомитися, але на перших місяцях вагітності вона про це ще не задумувалася. Сам же батько принца Гаррі – принц Чарльз – зізнавався, що під час туру Австралією їм запропонували чимало імен для дитини. "Лиш між нами, я підозрюю, що "відбір пройшли Кайлі та Шейн", – розповідав він.

В той же час американський художник Джо Маллінс навіть склав ймовірний портрет майбутньої дитини герцога і герцогині Сассекських на основі їх фотографій і власних начерків. Чоловік вважав, що якщо первістком виявиться хлопчик, то він матиме світле каштанове волосся і блакитні очі, як у принца Гаррі. Але якщо у пари народиться донька, то вона буде більше схожою на Меган Маркл: дівчинка буде брюнеткою з карими очима.



Як можуть виглядати діти Меган Маркл і принца Гаррі / The Daily Mail

Новий будинок і конфлікт з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом

Протягом перших місяців вагітності Кейт Міддлтон давала Меган Маркл поради, як приховувати вагітний животик на публіці та не провокувати зайвих чуток. Незважаючи на цю інсайдерську інформацію, було багато й інших розмов про те, що насправді Меган та Кейт одразу ж після весілля першої почали ворогувати. Ба більше, у цей конфлікт вони навіть втягнули своїх чоловіків – братів принца Вільяма та Гаррі.

Якщо престолонаслідник та старший внук королеви Єлизавети II – принц Вільям – є більш консервативним і традиційним у королівській сім'ї, то принц Гаррі на пару з американкою Меган Маркл є часто непослідовним у своїх діях та часто порушує встановлений протокол, щоб догодити своїй дружині. Через це неодноразово виникали сварки між сім'ями, які переросли у деяку ворожість. Спеціалісти з кінесики (сукупність рухів, що застосовуються в процесі людського спілкування, – LifeStyle 24) зазначали, що на світських заходах, де перебували дві сім'ї Гаррі та Вільяма, між ними відчувалась певна неприязнь.



Принц Гаррі посварився зі своїм братом / The Sun

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На фоні цих розбіжностей принц Гаррі з Меган Маркл навіть вирішили переїхати з Кенсінгтонського палацу. У володіннях королівської сім'ї є багато родових будинків, але подружжя навіть задумувалось придбати власний будинок за свої кошти. Вже через місяць після вістки про очікування дитини королівський коментатор Емілі Ендрюс підтвердила інформацію про переїзд подружжя та назвала палац, в який переїдуть Меган Маркл та принц Гаррі. За її словами, королева Єлизавета ІІ виділила для подружжя котедж у Віндзорі під назвою Фрогмор-гаус.

Саме там відбулась приватна вечірка після весілля принца Гаррі та Меган Маркл. До кінця грудня там повинні були закінчитися ремонтні роботи, які вже оцінюють у 3 мільйони фунтів стерлінгів, і пара мала змогу переїхати й облаштовувати свій будинок. В обраному ними котеджі нараховували десять кімнат, одну дитячу, тренажерний зал та студію йоги. Варто зазначити, що офіс принца Гаррі та Меган Маркл залишиться у Кенсінгтонському палаці.

Водночас про самостійне життя пара поки може тільки мріяти. Все тому, що разом із герцогами Сассекськими у Віндзорі оселиться мама Меган Маркл – Доріа Редлан. 62-річна американка кілька місяців тому переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб підтримати свою доньку у нелегкий час. Тепер же, коли Меган очікує на появу первістка, її мама не планує покидати зірку, а всіляко допомагатиме їй у підготовці до пологів та догляді за немовлям.

Королівські заборони не для Меган Маркл

Британська королівська сім'я досі дотримується консервативних правил, запроваджених ще в минулому столітті. Однак справжня реформаторка Меган Маркл протягом кількох останніх місяців демонструє, що вона готова сперечатись зі встановленими правилами та змінювати принципи власної сім'ї.

1. Герцогиня не може розсекречувати стать та ім'я дитини до її народження.

Цього найсуворішого правила Меган Маркл і принц Гаррі справді дотримуються.

2. Королівська сім'я не схвалює закордонні поїздки, якщо подружжя очікує на появу дитини.

Незважаючи на перебування на 8 місяці вагітності, герцогиня Сассекська сміливо бере участь в офіційних візитах за кордоном. Більше того, нещодавно вона побувала за Атлантичним океаном у США, де провела baby shower (передпологову вечірку), тим самим порушивши ще одне правило.

3. Через моветон – поведінку, манери та вчинки, які не прийнятні в пристойній спільноті, вагітним представникам королівської сім'ї не варто влаштовувати передпологові вечірки.

Оскільки королівська родина дуже забезпечена, розкішне свято baby shower, з погляду королівської сім'ї, може виглядати дуже недоречним. Втім, Меган проігнорувала ці рекомендації і влаштувала пишне свято в ресторані The Polo Bar, що в Нью-Йорку, зі своїми найкращими подругами – Амаль Клуні, Сереною Вільямс, Джессікою Малруні та іншими. Таке святкування обійшлось вагітній дружині принца Гаррі у півмільйона доларів, на що британці неабияк обурилась, адже вони щомісяця сплачують податки у королівський фонд. Відтак Кенсінгтонський палац вже прокоментував дорогу поїздку дружини принца Гаррі: візит до США був приватним, тому Меган Маркл не витратила жодного цента із королівських рахунків. Представники Її Величності натякнули, що витрати взяли на себе заможні подруги Меган Маркл, які запросили її до Нью-Йорка. 4. Всі представниці Букінгемського палацу повинні народжувати немовля вдома. Однак донька Єлизавети ІІ порушила це правило, а слідом за нею і принцеса Діана. Спочатку вважалось, що як і Кейт Міддлтон, Меган Маркл буде народжувати в лікарні Святої Марії, що в Лондоні, де на пологах, за традицією, будуть не тільки лікарі, але й акушери. Але і тут Меган Маркл виявила власний протест: спочатку побутували чутки, що подружжя планує народжувати дитину вдома в максимально природніх умовах, а потім вирішили все ж змінити свої плани. Герцоги Сассекські, які мешкатимуть у Віндзорі, не планують під час пологів їхати до Лондона, де розташована одна з найкращих лікарень Святої Марії, а організують пологи у госпіталі Фрімлі-Парк, що у графстві Суррей. Відомо, що шлях від будинку принца Гаррі та Меган Маркл до госпіталю Святої Марії складає 37 кілометрів, а до Фрімлі-Парк – 24.

Коли варто очікувати первістка

Всередині січня Меган Маркл на одному зі світських заходів повідомляла своїм прихильникам, що тоді вона перебувала на шостому місяці вагітності і тоді ще зі своїм чоловіком Гаррі не знала, хто в них народиться – хлопчик чи дівчинка. Тоді ж вона і зізналась, що вони чекають первістка в кінці квітня. Але на початку березня стало відомо, що у Меган почались передчасні перейми і принц Гаррі навіть терміново відвіз її у лікарню. Лікар оглянув майбутню матусю і відпустив додому, запевнивши, що все з нею добре. Тому можна припустити, що пологи Меган Маркл можуть бути і справді передчасними.

А поки всі перебувають в солодкому очікуванні на появу королівської дитини, Меган з Гаррі стверджують, що будуть виховувати первістка поза гендерними стереотипами. Кімнату майбутнього первістка королівське подружжя також облаштувало в нейтральних кольорах, уникнувши традиційного рожевого і блакитного. І в той час, як герцогиня Сассекська продовжує відвідувати вечірки та офіційні заходи, фанати ловлять на відеозаписах рухи її малюка у животі, що зворушує всі соціальні мережі.