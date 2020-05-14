Вагітній Софі Тернер не вдалося приховати округлий живіт на прогулянці: фото

24-річна американська акторка потрапила в об'єктив папараці під час прогулянки з чоловіком Джо Джонасом у Лос-Анджелесі. Софі Тернер обрала для виходу худі розміру оверсайз, проте навіть це об'ємне вбрання підкреслило чималий живіт зірки.

Про вагітність "Матері драконів" з телесеріалу "Гра престолів" заговорили у лютому цьогоріч. Попри те, що фото вагітної Софі Тернер неодноразово обговорювали у пресі, сама зірка жодним чином не підтверджувала чутки. Проте нині офіційних заяв робити не варто, адже форми акторки – красномовні свідчення майбутнього поповнення у родині. Нові фото з'явилися в інстаграм-профілі видання JustJared.

До теми У масці та з трьома собаками: вагітна Софі Тернер на карантинній прогулянці з чоловіком

Так, Софі Тернер влаштувала карантинну прогулянку з чоловіком співаком Джо Джонасом. Пара не забула про чинні обмеження та потужний спалах коронавірусу в США й на вулицях Лос-Анджелеса постала у чорних захисних масках. Акторка обрала образ total black: лосини, худі та домашні капці. Навіть захисні окуляри не дозволили їй залишитися без уваги.

Слід зазначити, що тіло Софі Тернер суттєво змінилося з часів останнього виходу. Зараз їй вже не вдається приховати округлий живіт за одягом-оверсайз, що доводить значний термін вагітності знаменитості. Судячи з усього, малюк повинен з'явитися на світ вже незабаром, а батькам первістка, очевидно, не вдасться зберегти в таємниці від папараці та преси його народження.