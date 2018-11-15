Вагітну акторку Емі Шумер терміново госпіталізували: відома причина

Голлівудська акторка Емі шумер, яка очікує на появу первістка, потрапила до лікарні. Зірка опублікувала перше фото зі шпиталю на сторінці в Instagram.

У своєму блозі акторка звернулась до своїх прихильників. Емі Шумере перепросилась, що не зможе потрапити на запланований виступ у Далласі, оскільки раптово опинилась у лікарні.

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Причиною для госпіталізації став гіперемезіс, який часто з'являється у вагітних жінок. Серед симптомів – сильна нудота, регулярна блювота, відчуття слабкості.

"Техасе, мені дуже шкода. Я з нетерпінням чекала виступу, але тепер змушена перенести його. Перебуваю в лікарні. Зі мною та дитиною все добре. Але всі, хто говорить, що другий триместр пережити легше, щось недоговорюють. Мені, як і раніше недобре через гіперемезіс. Дуже пощастило, що скоро стану мамою, але є деякі труднощі. Вдячна лікарям і медсестрам, які піклуються про мене", – написала Емі Шумер, додавши фото зі шпиталю.

Нагадаємо, що Емі Шумер одружилась з коханим шеф-кухарем Крісом Фішером у Малібу. Весільна церемонія відбулась таємно, однак згодом з’явились фото, де серед 80 запрошених можна було побачити близьких подруг актриси – Дженніфер Еністон та Дженніфер Лоуренс. Вже вкінці жовтня зірка відверто зізналась, що очікує на появу первістка.

Хто така Емі Шумер?

Популярна комедійна акторка, відома за ролями у фільмах "Красуня на всю голову", "Дівчина без комплексів", "Шукаю друга на кінець світу", "Безсоромна мандрівка", "Відважні" та ін. Емі Шумер відома також за участю в протестах: зірка неодноразово приєднувалась до людей, що виступали проти політиків, які засвітились у секс-скандалах.