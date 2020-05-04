Вакарчук підтримав переможців Золотої Дзиги та улюблений фільм: З кожним роком все сильніше

Український співак та політик Святослав Вакарчук не залишився осторонь церемонії нагородження преміями Золота Дзиґа, яка відбулась напередодні 3 травня в онлайн-форматі.

У своєму інстаграмі лідер гурту "Океан Ельзи" привітав творців фільму "Мої думки тихі", за який дуже вболівав, а також головну героїню Ірму Вітовську із заслуженою перемогою.

До теми Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду

Вітаю Антоніо Лукіча і всю команду фільму "Мої думки тихі" з перемогою в номінації "Найкращий Фільм" кінопремії Золота Дзиґа 2020. Заслужена перемога! А особливо вітаю супер круту Ірму Вітовську! Пишаюсь вами всіма!!!

– йдеться в повідомленні Вакарчука.

Номінації, у яких переміг фільм "Мої думки тихі":



- Найкращий фільм: "Мої думки тихі"

- Відкриття року: Антоніо Лукіч

- Найкраща жіноча роль: Ірма Вітовська-Ванца

- Накращий сценарій: Антоніо Лукіч та Валерія Кальченко

Святослав Вакарчук також зазначив, що з кожним роком українська кінопремія стає все кращою та якіснішою: "І взагалі всіх сьогоднішніх переможців. З кожним роком все сильніше. Так тримати". Окрім цього, на онлайн-церемонії нагородження Золотої Дзиґи Вакарчук мав виступити з піснею "Перевал", яку він написав спеціально для фільму "Захар Беркут".

Додамо, що до списку улюблених фільмів Святослава Вакарчука також увійшли кінострічки "Додому" і "Захар Беркут". Всі вони отримали нагороди у різних номінаціях Золотої Дзиґи: Наріман Алієв (режисер "Додому" став найкращим режисером, а Ахтем Сеітаблаєв (головний герой "Додому") – найкращим актором-чоловіком, в той час як "Найкращу роботу художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів" та "Найкращий грим" завоювали фахівці із "Захара Беркута".