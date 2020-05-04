24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вакарчук підтримав переможців Золотої Дзиги та улюблений фільм: З кожним роком все сильніше

- Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram / @sviatoslav.vakarchuk

Український співак та політик Святослав Вакарчук не залишився осторонь церемонії нагородження преміями Золота Дзиґа, яка відбулась напередодні 3 травня в онлайн-форматі.

У своєму інстаграмі лідер гурту "Океан Ельзи" привітав творців фільму "Мої думки тихі", за який дуже вболівав, а також головну героїню Ірму Вітовську із заслуженою перемогою. 

До теми Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду

Вітаю Антоніо Лукіча і всю команду фільму "Мої думки тихі" з перемогою в номінації "Найкращий Фільм" кінопремії Золота Дзиґа 2020. Заслужена перемога! А особливо вітаю супер круту Ірму Вітовську! Пишаюсь вами всіма!!!
– йдеться в повідомленні Вакарчука.

Номінації, у яких переміг фільм "Мої думки тихі":

- Найкращий фільм: "Мої думки тихі"
- Відкриття року: Антоніо Лукіч
- Найкраща жіноча роль: Ірма Вітовська-Ванца 
- Накращий сценарій: Антоніо Лукіч та Валерія Кальченко 

 

Святослав Вакарчук також зазначив, що з кожним роком українська кінопремія стає все кращою та якіснішою: "І взагалі всіх сьогоднішніх переможців. З кожним роком все сильніше. Так тримати". Окрім цього, на онлайн-церемонії нагородження Золотої Дзиґи Вакарчук мав виступити з піснею "Перевал", яку він написав спеціально для фільму "Захар Беркут".

Додамо, що до списку улюблених фільмів Святослава Вакарчука також увійшли кінострічки "Додому" і "Захар Беркут". Всі вони отримали нагороди у різних номінаціях Золотої Дзиґи: Наріман Алієв (режисер "Додому" став найкращим режисером, а Ахтем Сеітаблаєв (головний герой "Додому") – найкращим актором-чоловіком, в той час як "Найкращу роботу художника-постановника", "Найкращий дизайн костюмів" та "Найкращий грим" завоювали фахівці із "Захара Беркута". 

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України Кіно LifeStyle Святослав Вакарчук - новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
сьогодні , 13:01 Подарунки на День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Журба
Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні , 12:47 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз