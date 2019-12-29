Валентина Ферраньї святкує 27: найпривабливіші образи сестри знаменитої блогерки

Нелегко бути родичкою однієї з найпопулярніших блогерок світу. Однак, попри шалений успіх своєї сестри, цілком можливо відшукати власну справу, що також приноситиме визнання. Сьогодні говоримо про впливову дизайнерку сучасності й заразом іменинницю, якій щоразу краще вдається виражати свою індивідуальність, – Валентину Ферраньї.

Вона поки що не влаштовує помпезних показів свого вбрання, а радше творить капсульні колекції. Ця дівчина не надто часто приміряє творіння із тканин та декору на комусь, віддаючи перевагу самій демонструвати стиль завдяки вдало підібраним образам. У день народження Валентини Ферраньї, якій сьогодні, 29 грудня, виповнюється 27 років, LifeStyle 24 згадує найпромовистіші образи красуні, а також розкриває сторінки її мережевого життя.

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Бездоганний смак

Середня дочка сімейства Ферраньї зуміла підкорити своїх чисельних фанатів вмінням вишукано підбирати одяг. Яскравий приклад цьому, зокрема, поява Валентини на показі бренду Christian Dior Couture весна-літо 2019, що минав у Парижі. Тоді вона вийшла у світ в картатій спідниці, підперезаній масивним шкіряним поясом, та чорній шифоновій блузі. Цим вона склала лук-конкуренцію не лише своїй сестрі, а й таким відомим гостям, як топ-моделі 90-их Єві Герцигові, актрисі Моніці Белуччі й манекенниці Карлі Клосс.



Стильний вихід Ферраньї на Christian Dior Couture у січні минулого року / Getty Images

Неодноразово бездоганний смак у Валентини Ферраньї помічали й під час її відвідин музично-мистецького фестивалю Coachella, який щороку влаштовують у Каліфорнії. Ви гляньте тільки на цю фіолетову сукню із квітковим принтом і білосніжні чоботи, гортаючи одну підбірку, та на мереживне плаття чорного кольору, що зображена на іншій! Чим не образи для триденної насолоди інді, роком, електронною музикою?

Валентина Ферраньї на всесвітньо відомому музичному фестивалі Coachella:



Валентина Ферраньї зі своєю знаменитою сестрою – блогеркою К’ярою Ферраньї / Getty Images

Капсульна колекція у честь весілля сестри

Церемонія вінчання блогерки та засновниці модного ресурсу "The Blonde Salad" К'яри Ферраньї з італійським репером Fedez стала однією із найбільш обговорюваних у світі. Фанати в мережі засипали пару привітаннями й побажаннями. По-особливому до важливого свята підготувалась і сестра інфлюенсерки Валентина Ферраньї. В честь весілля, що відбулось на початку вересня 2018 року, вона та дизайнери Twinset створили коктейльну сукню для вечері напередодні весілля. Вона – із шовку, на який нанесли квітковий принт, а зона декольте прикрашена мереживом.

Ось такою є авторська сукня Валентини, в якій вона з’явилась на вечері перед весіллям сестри/ Instagram Valentina Ferragni:

А вже у день самого торжества Ферраньї виконала роль однієї з дружок К’яри, поставши в ніжно-рожевому довгому платті з вільно спадаючою спідницею. У схожих були одягнені ще одна сестра нареченої Франческа та інші подруги.

Життя в Instagram

Сторінка, на яку підписані майже 3 мільйони фолловерів з усього світу, вимагає не лише частих постів від того, хто її веде. Вона виражає стиль життя свого власника чи власниці. Тим паче, коли це люди, безпосередньо пов’язані із модою. Здається, Валентина Ферраньї продумує кожен новий допис, радуючи своїх прихильників не тільки подіями у житті, а й образами, які багатьом хочеться повторити. Пропонуємо вам топ-7 луків відомої дизайнерки, кожен з яких назбирав десятки, а то й поза сотні тисяч вподобань!

Підбірка найяскравіших інстаграм-образів іменинниці за жовтень-грудень 2019 року / Instagram / @Valentina Ferragni