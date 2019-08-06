Як виглядала до операції модель-трансгендер Валентина Сампайо: фото

Нещодавно 22-річна модель-трансгендер Валентина Сампайо на своїй сторінці в Instagram повідомила, що вона стала однією з ангелів Victoria’s Secret. Що відомо про модель та як вона виглядала до операції – читайте далі.

Валентина Сампайо – бразильська модель, яка з 12-річного віку почала називати себе Валентиною будучи хлопчиком. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що почала відчувати себе дівчиною з 8 років. В мережі вдалося знайти єдине дитяче фото моделі до оперції.

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Валентина Сампайо до зміни статі



Маленька Валентина Сампайо

Біографія Валентини Сампайо

Що цікаво, булінгу вона не піддавалася, навпаки, її однокласники приймали її такою, якою вона хоче себе бачити, а батьки завжди підтримували та пишалися нею. Свої перші кроки на шляху до моди дівчина зробила у 16 років. У коледжі на її здібності звернув увагу візажист, який записав її у модельне агенство у Сан-Паулу.

У листопаді 2016 року Сампайо вперше дефілювала на тижні моди. Згодом, L'Oréal зняв короткий фільм про неї, який був випущений в Міжнародний жіночий день.

У 2017 році Модель Валентина Сампайо стала першою моделлю-трансгендером, яка потрапила на обкладинку видання Vogue Paris. Така подія сталася вперше за 97 років існування журналу.

Ми з гордістю хочемо відзначити красу трансгендерів і здатність таких моделей, як Валентина Сампайо, яка вперше позувала для Vogue, змінювати світ моди і руйнувати існуючі упередження,

– йдеться у виданні.

За словами головного редактора видання, така фатальна жінка, як Валентина, яка народилася хлопчиком, і привернула увагу не красою, а зміною уявлень про типи чоловічої та жіночої краси – заслуговує бути на обкладинці.



Обкладинка Vogue Paris з Валентиною Сампайо

Втім, не лише обкладинкою Vogue обійшлася успішність молодої моделі. Вона також стала першим ангелом-трансгендером білизняного бренду Victoria’s Secret. Звістку про те, що вона є запрошеною моделлю, Валентина розповіла у своєму Instagram.