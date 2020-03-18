Валерій Харчишин оприлюднив результати тесту на коронавірус

Український співак Валерій Харчишин, який є незмінним лідером гурту "Друга Ріка", потрапив до лікарні через підозру на коронавірус. Артист зробив відповідні тести, які виявились негативними.

Про стан свого здоров'я Валерій Харчишин розповів на офіційній фейсбук-сторінці. Співак зізнався, що після поїздки в Італію відчув усі симптоми коронавірусу – сухий кашель, задишка, температура, високий тиск. Тому, не зволікаючи, Валерій Харчишин пройшов обстеження у Білоцерківській міській лікарні.

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Сьогодні, 18 березня, співак оприлюднив результати другого тесту на коронавірус, який був негативним. Валерій Харчишин не хворий на COVID-19, однак має пневмонію, яку продовжить лікувати в Києві.

"Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19, мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення у Білій Церкві", – зазначив Валерій Харчишин.

Соліст гурту "Друга Ріка" додав, що, хоч змінив лікарняну палату, однак пейзаж з його вікна залишається подібним. Як і в Білій Церкві, під час лікування він має змогу милуватись церквою, розташованою навпроти шпиталю.

Коли я прокинувся вранці в одній із приватних київських лікарень, я зрозумів, що церква нікуди не ділася, а стала жовтою!.. Таке дивне співпадіння з натяком не налякало, а навпаки переконало у думці, що все буде добре,

– з гумором розповів він.

Станом на 17 березня, близько 180 тисяч людей є інфікованими коронавірусом. Недуга стрімко поширилась із Китаю та охопила всі країни Європи. Від пневмонії, яку спричинив вірус COVID-19, померли понад 7 000 людей. Як вберегтись від коронавірусу – журналісти 24 Каналу зібрали ефективні поради медиків.



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