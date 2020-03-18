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Валерій Харчишин оприлюднив результати тесту на коронавірус

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Валерій Харчишин не хворий на коронавірус / Instagram / @valeriy.kharchyshyn

Український співак Валерій Харчишин, який є незмінним лідером гурту "Друга Ріка", потрапив до лікарні через підозру на коронавірус. Артист зробив відповідні тести, які виявились негативними.

Про стан свого здоров'я Валерій Харчишин розповів на офіційній фейсбук-сторінці. Співак зізнався, що після поїздки в Італію відчув усі симптоми коронавірусу – сухий кашель, задишка, температура, високий тиск. Тому, не зволікаючи, Валерій Харчишин пройшов обстеження у Білоцерківській міській лікарні.

Важливо: Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин опинився на карантині після поїздки до Італії

Сьогодні, 18 березня, співак оприлюднив результати другого тесту на коронавірус, який був негативним. Валерій Харчишин не хворий на COVID-19, однак має пневмонію, яку продовжить лікувати в Києві. 

"Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19, мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення у Білій Церкві", – зазначив Валерій Харчишин. 

Соліст гурту "Друга Ріка" додав, що, хоч змінив лікарняну палату, однак пейзаж з його вікна залишається подібним. Як і в Білій Церкві, під час лікування він має змогу милуватись церквою, розташованою навпроти шпиталю. 

Коли я прокинувся вранці в одній із приватних київських лікарень, я зрозумів, що церква нікуди не ділася, а стала жовтою!.. Таке дивне співпадіння з натяком не налякало, а навпаки переконало у думці, що все буде добре,
– з гумором розповів він.

Станом на 17 березня, близько 180 тисяч людей є інфікованими коронавірусом. Недуга стрімко поширилась із Китаю та охопила всі країни Європи. Від пневмонії, яку спричинив вірус COVID-19, померли понад 7 000 людей. Як вберегтись від коронавірусу – журналісти 24 Каналу зібрали ефективні поради медиків.

коронавірус
Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Коронавірус в Україні Здоров'я Коронавірус Covid-19
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