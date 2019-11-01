Вампіри не носять білизну: 38-річна Алессандра Амбросіо вразила пікантним образом на Геловін

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Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @aleobsession

Американські зірки хизувалися приголомшливими образами до Геловіну ще за тиждень до офіційного святкування. Однак у ніч з 31 жовтня на 1 листопада знаменитості по-справжньому вражали образами, які підготували для вечірок. Так, супермодель та "ангел" Victoria's Secret вразила фанатів сексуальним вбранням та стрункою фігурою.

Чимало світових зірок для цьогорічного Геловіну віддали перевагу моторошним костюмам. Однак відома бразильська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо обрала більш хижацький образ, звабливість якого приголомшила її фанатів.

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38-річна зірка світових подіумів не відрізнилася оригінальністю й одягнулася, як персонаж зі стрічки про вампірів. Однак її геловінський костюм зумів приголомшити властивою вампірам сексуальністю. Розрізи сукні розпочиналися на талії. Саме це дозволило Алессандрі Абмросіо продемонструвати довжину та стрункість її ніг, однак це не найцікавіше, чим вразила у геловінську ніч відома модель.

На її стегнах не було смужок від трусиків, а це означає, що геловінську ніч сексапільна бразилійка провела без білизни. Також вона похизувалася своїм красивим пишним декольте, яке сягало пояса, та стрункою підкресленою талією.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @aleobsession

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Instagram / @aleobsession

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Victoria's Secret Еротика Новини LifeStyle
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