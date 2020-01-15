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Ванесса Гадженс та Остін Батлер розірвали стосунки після 9 років роману, – ЗМІ

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Ванесса Гадженс та Остін Батлер розійшлись / www.usmagazine.com

Роман 28-річного Остіна Батлера і 31-річної Ванесси Гадженс завершився розривом. Голлівудських акторів брали за приклад міцних стосунків, адже пара зустрічалась упродовж 9 років.

Як повідомляє Us Weekly з посиланням на джерела з близького оточення пари, рішення є остаточним. Ванесса Гадженс та Остін Батлер вже розповіли про це своїм родичам, які були ошелешені від новини, однак підтримали акторів.

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"Ванесса і Остін розійшлися. Ванесса вже розповіла близьким про розрив стосунків", – розповів інсайдер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Роман голлівудської пари, якому вже давно прогнозували продовження, розпочався у 2011 році. Тоді Ванесса Гадженс розірвала стосунки з Заком Ефроном та менш як за рік з'явилась на червоній доріжці із Остіном Батлером. До актора в неї були особливі почуття, які зірка не боялась демонструвати у мережі та на публіці. У соціальних мережах Ванесса та Остін ділились спільними знімками, демонструючи особливу ідилію. 

Інсайдери західних ЗМІ кілька разів наголошували, що Батлер от-от освідчиться коханій. Однак стосунки, які протривали майже 9 років, завершились розривом. Поки Ванесса Гадженс та Остін Батлер утримуються від офіційних коментарів. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
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