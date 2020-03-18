Ванесса Хадженс бовкнула зайвого про коронавірус і вибачилась за свій цинізм

Американська актриса та зірка фільму "Шкільний мюзикл" Ванесса Хадженс записала провокативне відео, яке викликало шквал обурень від фанатів. Йдеться про слова, де зірка не вбачає нічого страхітливого у коронавірусі, адже "Люди і так помруть".

Під час прямої трансляції зірка зачепила тему коронавірусу, який прокоментувала зовсім неоднозначно. Їй не до вподоби пропозиція американського уряду залишатись в домашній ізоляції до липня-місяця, тому не стримала власних емоцій в інстаграмі. Про це пишуть в The Daily Mail.

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Так, до липня! Звучить жахливо! Це вірус, я розумію. Але в той же час будь-хто може заразитися. Так, люди помруть. Це жахливо, але ніби як неминуче?

– заявила Ванесса Хадженс.

На знаменитыість одразу посипались обурливі коментарів щодо її цинізму та в надмірній суб'єктивності ситуації. Тому їй довелось влаштувати ще одну пряму трансляцію, в якій вона вибачилася за свої слова та сказала, що її слова вирвали з контексту.

"Це тривожний сигнал про те, яке значення мають слова. Бажаю всім берегти себе і своє здоров'я в цей божевільний час", – заявила актриса у своєму акаунті в інстаграмі.

Дивіться відео запису першої і другої трансляції Ванесси Хадженс:

Ситуацію вже встиг прокоментувати і відомий журналіст Пірс Морган, який раніше часто критикував Меган Маркл, заявив, що "подібні до неї мілленіали" – тупі й обмежені, і якщо їм ходіння по пабах важливіше ніж життя та здоров'я людей, то це суспільство приречене.

На захист Ванесси стала популярна модель і ведуча Кріссі Тейген, яка зазначила, що навіть зірки можуть помилятись, тому не варто все сприймати надто буквально.

"Іноді люди, зокрема, зірки кажуть дійсно дурні речі. Нам всім можна тільки винести урок з цього. Я веду мову не про себе в цей раз. Але всі ми можемо потрапити в таку ситуацію, як Ванесса", – написала на своїй інстаграм-сторінці Кріссі.

У світі, станом на 18 березня, зафіксовано 200 126 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 7 989 – завершилися летально. Одужало вже понад 82 тисячі людей. Зокрема у США затверджено 7 754 випадки зараження коронавірусом, з яких 106 одужало, та 122 смертельних випадки.