Ванессі Хадженс – 30: топ-5 фільмів з відомою акторкою

Голлівудська актриса, фотомодель і співачка Ванесса Хадженс у п’ятницю, 14 грудня, святкує свій тридцятий день народження. Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку найпопулярніших фільмів із зіркою світового кіно.

Ванесса Хадженс – корінна американка, яка починала свою кар’єру з театрів і телевізійних реклам. Вона з самого дитинства знала, чого прагне і як їй цього досягти. Свою першу роль у фільму вона отримала в 12 років. У серіалі "Брати Гарсіа" вона зіграла акторку другого плану. А вже у 2004 їй дісталась одна з головних ролей у фільмі "Предвісники бурі". Однак світову популярність їй принесла кінокартина, з якої розпочнеться рейтинг найкращих фільмів із Ванессою Хадженс.

Читайте також: Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українського походження

Топ-5 фільмів із Ванессою Хадженс

1. "Шкільний мюзикл" (2006)

За сюжетом фільму, затята відмінниця Габріелла Монтез (Ванесса Хадженс, - 24 канал) переїжджає у нове місто разом з батьками. Вони вмовляють дочку відірватись від книжок і піти на шкільну вечірку. На урочистому вечорі ведучий свята витягує Габріеллу на сцену, аби заспівати в караоке з головним хлопцем школи – Троєм. З цього вечора розпочалась їхня історія кохання, вони стали нерозлучними. Тому Габріелла і Трой вирішили разом взяти участь у шкільному мюзиклі. Однак головну за головну роль у виставі та за місце в серці хлопця бореться ще одна учениця школи. А батько Троя не може зрозуміти його музичного захоплення, адже він намалював для сина красиве майбутнє у спорті.

До слова, фільм зазнав шаленого успіху, тому після першої частини одразу було знято "Шкільний мюзикл 2" та "Шкільний мюзикл 3: Випускний".

Дивитись трейлер до фільму "Шкільний мюзикл" (2006) (відео):

2. "Бендслем" (2009)

Наступна головна роль актори також пов’язана і музикою. У фільмі "Бендслем" Ванесса грає одну з найпопулярніших дівчат школи – Шарлотту. У той же навчальний заклад вступає по вуха закоханий в музику Віл Бартон. Головна красуня школи одразу звертає увагу на хлопця і вони створюють свій гурт з унікальним стилем. Вілл має намір довести, що музика – це не просто захоплення. І одного дня хлопець отримує заманливу пропозицію. Такий шанс може випасти лише раз в житті. Однак на шляху до мети у пари виникають деякі проблеми.

Дивитись трейлер до фільму "Бендслем" (відео):

3. "Красуня і чудовисько" (2011)

Цей фільм став екранізацією відомого усім мультфільму про Беллу і чудовисько, однак тут події розгортаються у сучасному світі і на Мангеттені. Головний герой Кайл – самовпевнений і самозакоханий хлопець, з яким чаклунка вирішила зіграти дурний жарт. Аби навчити хлопця звертати увагу на щось, окрім зовнішності, вона зробила з нього страшка. Щоб розвіяти чари відьми, хлопцю доведеться закохати у себе дівчину із добрим серцем. Лінда, яку зіграла Ванесса Хадженс, чудово ввійшла в роль.

Дивитись трейлер до фільму "Красуня і чудовисько" (2011) (відео):

4. "Подаруй мені притулок" (2014)

За сюжетом фільму, вагітна дівчина у підлітковому віці шукає собі місце в жорстокому світі. Від самого народження у Еппл була непроста доля. До 12 років вона побувала у десяти притулках і психіатричній клініці. Деякий час вона жила з матір'ю, якій не було неї діла. Однак дівчина вирішила, що завжди так бути не може. Їй доведеться пройти складний шлях: боротись з життям вулиці, пережити автомобільну аварію і потерпіти від байдужості батька. Але світ не без добрих людей і на шляху Еппл вони теж попадуться.

Дивитись трейлер до фільму "Подаруй мені притулок" (2014) (відео):

5. Серіал "Безсилі" (2017)

У комедійному серіалі події розгортаються у світі коміксів DC, де супергероями нікого не здивуєш. В центрі уваги – страхова компанія, яку навіть "конторою" назвати складно. Вона займається відшкодуванням майна постраждалим від лиходіїв із суперсилою. Страховий агент Емілі, яку зіграла Ванесса Хадженс, мимоволі стає свідком чергової сутички супергероя і в цей момент вона стає "супержінкою". Однак такою вона може бути тільки біля своїх колег по роботі.

Дивитись трейлер до серіалу "Безсилі" (2017) (відео):