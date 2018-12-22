Ванессі Параді – 46! Топ-5 обкладинок журналів, де позує французька модель

Сьогодні, 22 грудня, свій день народження святкує співачка, акторка й фотомодель Ванесса Параді. Їй виповнюється 46. З нагоди цієї дати LifeStyle 24 зробив добірку обкладинок глянцевих журналів, які прикрашає іменинниця.

Свою модельну кар’єру французька знаменитість розпочала на початку 90-их років, коли підписала контракт із компанією "Shanel" та почала рекламувати парфуми "Koko". Відтоді, протягом майже тридцятирічної роботи в цьому бізнесі, Ванесса прикрасила десятки світових глянців.

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Ми ж підібрали для вас обкладинки, які не лише підкреслюють чарівність Параді, а ще показують її вміння перевтілюватись перед фотокамерами в різні образи.

1. Журнал "ELLE", листопад, 1995 рік, Франція. Фото – Dominique Issermann



Дивовижна Ванесса Параді в юності для "Elle" / Pinterest

2. Журнал "Vanity Fair", жовтень, 2007 рік, Італія. Фото – Ellen von Unwerth



Ванесса Параді у романтичному образі для "Vanity Fair" / Pictarics.pw

3. Журнал "AnOther", осінь/зима, 2009 рік, Великобританія. Фото – Hedi Slimone



Розкішна Ванесса Параді у чорно-білих тонах для "AnOther" / AnOther Magazine

4. Журнал "L’OFFICIEL", лютий, 2013 рік, Туреччина. Фото – Alexey Hey



Спокусниця-Ванесса у фотозйомці для "L’OFFICIEL" / Pinterest

5. Журнал "Vogue", грудень, 2015 рік, Франція. Фото – Inez&Vinoodh



Ванесса Параді у свої 46 (на фото – 42) виглядає просто чарівно! / Vogue’s Covers

А яка з цих обкладинок вам до вподоби найбільше? Які б ще додали до нашого списку?