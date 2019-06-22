Варення з аґрусу: легкий покроковий рецепт
Варення з аґрусу господині варять вже декілька століть, проте його актуальність та легкість у приготуванні залишається досі. Щоб рецепт приготування варення був правильним, корисним і смачним, читайте поради у нас на сайті.
Таке варення часто готують з іншими ягодами та компонентами, проте ми пропонуємо вам рецепт приготування варення виключного з одного продукту – аґрусу.
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Цікавою особливістю варення з аґрусу є те, що воно надзвичайно різноманітне за своїм зовнішнім виглядом, залежно як від способів приготування варіння, так і від сортів плодів та ступеню їх стиглості. Але отримане в результаті варення з аґрусу потішить приємним смаком і насиченим кольором.
Рецепт приготування варення з аґрусу
Інгредієнти:
Аґрусове варення
аґрус – 1 кг;
лимонний сік – 1/2 ч. л;
цукор – 1 кг;
вода – 400 мл;
Рецепт приготування:
1. Для початку приготуйте банки: ретельно вимийте, простерилізуйте і висушіть. Поставте каструлю з водою на плиту.
2. Коли вода нагріється, необхідно відразу покласти аґрус і влити лимонний сік. Довести до кипіння і варити 15 хвилин, періодично помішуючи.
Покладіть аґрус у теплу воду
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3. Додайте цукор, перемішайте і варіть ще 10 хвилин на слабкому вогні. Періодично помішуючи продовжуйте варити до появи червоного відтінку варення.
4. Капніть трішки варення на охолоджене блюдце, дайте охолонути і проведіть пальцем. Якщо варення морщиться, то воно готове. Якщо ні, варіть ще 5 хвилин, після чого повторіть тест на готовність знову.
5. Готове варення розлийте по банках і закатайте. Після цього дайте їм повністю охолонути.