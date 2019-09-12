Варення з кизилу: покроковий рецепт

Вправні господині осінню закривають варення на зиму з ягід та фруктів, тож ми знайшли 3 рецепти смачного варення з кизилу, який смакуватиме в зимові вечори з теплим духмяним чаєм. Варення з кизилу приємне на смак, тож як його приготувати – читайте далі.

Кизил давно відомий тим, що має цілющі властивості. В давнину відвар з листя кизилу рекомендували при хворобах шлунка. Кизил корисний при нестачі в організмі вітамінів, атрофії м'язів, при захворюваннях печінки, малокрів'ї і шкірних захворюваннях, порушенні обміну речовин (особливо при подагрі).

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Варення з кизилу без кісточок



Рецепт варення

Інгредієнти:

– 1 кг кизилу;

– 5 склянок цукру;

– 2 склянки напівсухого червоного вина.

Як приготувати варення з кизилу без кісточок:

1. Ягоди переберіть. Кулінарною голкою видаліть кістки. Ретельно помийте, обшпарте в друшляку та залиште стікати.

2. Перекладіть плоди у варильний тазик, засипте цукром, акуратно перемішуйте лопаткою. Потім додайте вино, ретельно перемішуючи.

3. Поставте каструлю на плиту, доведіть суміш до кипіння. Продовжіть варити ще приблизно двадцять хвилин до повної готовності.

4. Після того, як суміш загусне, перелийте її в попередньо пастеризовані скляні банки. Закрийте кришками і ставте кожну банку в киплячу водяну баню на п'ять хвилин.

Цей процес є дуже необхідний. Робиться це для того, аби нейтралізувати бактерії і уникнути бродіння, щоб воно не покрилася цвіллю при зберіганні. Після важливого етапу додаткової стерилізації закатуйте банки бляшаними кришками, перевертайте, накрийте теплою вовняною тканиною до повного охолодження.

Варення з кизилу і яблук



Варення з кизилу і яблук

Інгредієнти:

– 1,5 кг кизилу;

– 1 кг яблук;

– 1 кг г цукру;

– 345 мл води.

Рецепт, як приготувати варення з кизилу і яблук:

1. Помийте і переберіть кизил, виберіть лише найкращі ягоди.

2. Видаліть кісточки, виклавши ягоди на поверхню і притискаючи дном склянки.

3. Змішайте воду з цукром. Варіть на слабкому вогні поки увесь цукор не розчиниться.

4. Яблука очистіть від шкірки, вийміть серцевину. Наріжте тонкими пластинками.

5. Поставте яблука в каструлю, залийте гарячим сиропом у кількості 2/3 від загальної його маси. Варіть доти, поки фрукти не стануть м'якими.

6. В окрему ємність перелийте підготовлений кизил. Додайте до нього яблука у власному соку.

7. Суміш яблук та кизилу варіть до густоти, обережно перемішуючи 10 хвилин на слабкому вогні. Приберіть пінку.

8. У стерильні банки влийте гаряче варення. Закатайте кришками. Витримайте наповнену тару у воді при температурі близько 90 градусів 15 хвилин.

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Варення з кизилу 5-хвилинка



Варення з кизилу 5-хвилинка

Інгредієнти:

– 1 кг кизилу;

– 1 кг цукру;

– 100-250 мл води.

Як приготувати рецепт з кизилу 5-хвилинку:

1. Переберіть кизил і помийте під проточною водою.

2. 250 мл води загрійте до температури 85 градусів. Залийте нею підготовлені ягоди. Витримайте 5 хвилин.

3. Настій зцідіть в окрему каструлю. Прогрійте і засипте цукром.

4. Перемішуйте нагріваючи на плиті і додайте кизил.

5. Після закипання на декілька годин поставте охолоджувати. Повторно нагрійте до 100 градусів і охолодіть.

6. У третій прийом варіння кип’ятіть варення 5 хвилин і розливайте у стерилізовані банки.