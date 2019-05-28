Рецепт полуничного варення без варіння ягід: покрокова інструкція

Зазвичай полуничне варення готують за традиційним рецептом: засипають ягоди цукром та проварюють до готовності. Однак таке варення можна приготувати без варіння ягід. Такий спосіб є трішки клопітким, проте ягоди збережуть в собі якнайбільше вітамінів.

У рецепті без варіння ягід, полуниця не кип'ятиться і не вариться, а просто витримується в гарячому сиропі, тобто ягоди не піддаються прямій тепловій обробці. Таким чином, полуниця зберігає свій натуральний смак, щільність і форму, але стає трохи блідішою, так як віддає свій колір і аромат сиропу. Для приготування варення потрібно тричі проварити сироп, а решту часу йде на пасивне очікування. Мінімум зусиль – і варення готове!

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Рецепт приготування варення без варки

Варення "Швидке"



Як приготувати варення

Це один з варіантів приготування швидкого десерту, на нього доведеться витратити мінімум вільного часу, але при цьому можна отримати прекрасний десерт. Варто зауважити, що для отримання необхідної консистенції, слід застосувати блендер, а зберігати готові ласощі слід в холодильнику.

Інгредієнти:

– 520 грамів стиглої полуниці;

– 780 грамів цукрового піску.

Як приготувати полуничне варення без варки ягід:

1. Ягоди промийте кілька разів у воді, видаліть хвостики з полуниці і покладіть на чистий рушник для просушування.

2. Полуницю поставте у глибоку миску, засипте половину ємності цукровим піском. Всі складові збийте блендером. Коли цукрові крупинки повністю розчиняться, додайте залишки цукрового піску і повторно збийте блендером до повного розчинення.



Етапи приготування варення

3. Не обов'язково збивати до повного розчинення цукру, навіть якщо частина крупинок залишилася, згодом цукор розчиниться.

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4. Заздалегідь простеліризуйте банки і кришки. До них перекладіть заготовлене варення. Щільно закрийте кришками і відправляйте в камеру холодильника.



Варення зберігається впродовж трьох місяців

5. Таке варення може зберігати свою свіжість протягом трьох місяців, але тільки за умови, що ягоди були ретельно промиті перед приготуванням десерту.

Варення "Шматочками"

Десерт може зберігатися у холодильнику декілька місяців. Для цього рецепту не треба використовувати блендер, адже варення не буде пюреподібної консистенції.

Інгредієнти:

– 1, 2 кілограмів спілі ягоди полуниці;

– 1,4 кілограмів цукрового піску.

Як приготувати полуничне варення без варки ягід:

1. Помийте ягоди полуниці та видаліть хвостики. Поставте полуницю на рушник, щоб вона висохла. Ягоди наріжте невеличкими шматочками.



Нарізайте полуницю невеликими шматочками

2. Плоди ягід ставте у глибоку каструлю шарами, пересипаючи цукровим піском. Залишки цукру засипте на верхній шар полуниці.

3. Каструлю накрийте кришкою та залишіть на ніч в холодильнику. За ніч ягоди дадуть необхідну кількість соку.

4. Отриману суміш перемішайте і ще раз залиште на годину в холодильнику. Тим часом простерелізуйте банки та кришки.



Простий рецепт приготування варення з полуниці

5. Готовий рецепт переставте в банки і закрутіть кришкою. Після цього відправляйте в холодильник.

Смачного!