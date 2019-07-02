Варення з вишні в мультиварці: смачні ідеї

Варення з вишні – це чудовий смак та велика кількість вітамінів. З появою на кухні різноманітних кухонних гаджетів, процес приготування варення став простішим. Ми розповімо вам про те, як приготувати вітамінну смакоту в мультиварці.

Ті, хто люблять вишні, неодмінно повинні зробити запас соковитої ягоди на зиму. Безумовно, вишневе варення робить смачнішим зимові чаювання, а також є чудовою начинкою для різноманітної випічки. Відтак пропонуємо приготувати смачне вишневе варення в мультиварці на зиму.

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Варення з вишні в мультиварці Panasonic



Варення з вишень в мультиварці

Інгредієнти:

– вишня – 1 кг;

– цукровий пісок – 1,2 кг.

Як зварити варення з вишні з кісточками в мультиварці Panasonic:

1. Насамперед промийте ягоди вишні. Поставте вишні в чашу мультиварки і засипте цукром.

2. Включіть мультиварку на програму "Гасіння" на 1,5–2 години. Після сигналу вишневе варення в мультиварці буде готове.

3. Розлийте його в стерилізовані банки і закрутіть прокип'яченими кришками.

Варення з вишні в мультиварці Redmond



Варення з вишень

Інгредієнти:

– вишня – 1 кг;

– цукор – 1 кг;

– вода – 100 мл.

Як зварити варення з вишні без кісточок в мультиварці Redmond:



Як приготувати варення з вишні

1. Переберіть ягоди вишні, залишіть тільки не пошкоджені, вимийте і спеціальним пристосуванням видаліть кісточки.

2. Перекладіть в емальований посуд і засипте цукром. Перемішайте і почекайте, поки стиглі вишні не дадуть сік, а крупинки піску не зникнуть.

3. Перемістіть в чашу мультиварки, налийте воду, включіть режим "Гасіння" на 55 хвилин. Кришку агрегату не закривайте. Під час варіння потрібно варення кожні 5-10 хвилин помішувати. Після приготування потрібно розлити вишневе варення в простерилізовані банки і закатати кришкою.

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Приготування вишневого варення в мультиварці Polaris

Інгредієнти:

– 600 г вишень без кісточки;

– 1,5 кг цукру;

– 1 ч. л. лимонної кислоти;

– 150 мл води.

Як зварити варення з вишні в мультиварці Polaris:



Рецепт вишневого варення

1. Вишні помістіть в посуд, додайте цукор і влийте воду. Перемішайте і залиште на 6 годин, ще раз перемішайте.

2. У чашу мультиварки налийте води. Вона повинна доходити до першої позначки. На дно постеліть ганчірку або силіконовий килимок. Поставте ємність з вишнею і накрийте кришкою.

3. Увімкніть мультиварку на програму "Суп" і варіть 3-4 години.

4. Розбавте лимонну кислоту кип'яченою водою в пропорції 1: 2. В кінці відкрийте кришку мультиварки і влийте розчин. Готуйте ще 8-10 хвилин.

5. Дайте охолонути і поставте на 10-12 годин в тепле місце, щоб ягоди просочилися сиропом. Потім розкладіть по простерилизованних банках і закатайте кришкою.

Смачного!