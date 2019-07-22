Смородинове варення: легкий рецепт приготування

Смородина – один з найкорисніших видів ягід, в якій містяться вітаміни E та С. Якщо правильно приготувати смородинове варення, то у ньому збережуться усі корисні властивості, які є у сирій ягоді. Простий та смачний рецепт приготування – читайте далі.

Чорна смородина неабияк потрібна людині взимку, коли можна легко захворіти. Тож, аби вилікувати застуду, окрім ліків також радять вживати варення, яке містить в собі безліч вітамінів. Чорна смородина здатна в декілька разів підсилювати ефективність противірусних препаратів та антибіотиків.

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Лікарі рекомендують їсти смородину при сезонних авітамінозах і загальному виснаженні організму як тонізуючий і загальнозміцнюючий засіб. Варення також не лише корисне, а й смачне, воно відмінно підійде до смачного чаю чи кави.

Класичний рецепт приготування смородинового варення

Інгредієнти:

– 1 кг чорної смородини;

– 1 кг цукру;

– 0, 2 л води.

Рецепт приготування смородинового варення



Рецепт смородинового варення

1. Переберіть ягоди смородини, промийте і дайте обсохнути. Воду вилийте в каструлю, додайте склянку цукру і доведіть до кипіння (на слабкому вогні). Після закипання додайте склянку смородини і варіть 5 хвилин, постійно помішуючи і прибираючи піну.

2. Після варіння додайте по склянці цукру і ягід. Продовжуйте варити ще 5 хвилин, помішуючи і прибираючи піну.

3. Повторюйте додавати цукор та ягоди доти, поки вони не закінчаться. Під час варіння додавайте кожних 5 хвилин по склянці цукру і смородини.

4. Після останнього додавання порції ягід та цукру, варення можна знімати з плити та розливати по стерилізованим банкам. Банки закрутіть і переверніть, оберніть полотенцем і чекайте повного охолодження.

Варення зі смородини п'ятихвилинка

Інгредієнти:

– 1, 5 кг цукру;

– 1 кг смородини;

– 1 склянка води.

Рецепт приготування смородинового варення



Рецепт смородинового варення

1. Переберіть ягоди, промийте та обсушіть. В емальовану каструлю вилийте воду, всипте цукор, перемішайте і доведіть до кипіння.

2. У закипілий сироп всипте смородину, знову доведіть все до кипіння і проваріть на повільному вогні 5 хвилин, після чого розлийте гаряче варення по стерилізованих банках і закатайте кришками.

Щоб під час приготування варення зі смородини не зморщилися, опустіть ягоди перед варінням на кілька хвилин у киплячу воду, потім відкиньте на друшляк.

Смачного!