Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду

До приходу осені залишається лише місяць, а значить – саме час максимально насолодитися останніми теплими днями літа і рванути за кордон. Чудовим місцем для відпочинку може стати Варшава. Це місто з неповторною архітектурою, що поєднує у собі історію та сучасність. LifeStyle24 підготував свій топ найгарніших місць столиці Польщі, які зачаровують туристів.

Де відпочити і погуляти у Варшаві – найкращі місця

Старе місто

Подорожуючи Варшавою, туристи не можуть навіть уявити, що практично все старе місто до 1970-х років було зруйноване. А все тому, що ще у 1944 році Гітлер наказав зрівняти столицю Польщі з землею. Зрештою так і сталося. Після численних бомбардувань місто втратило практично всі історичні будівлі й було зруйновано на 85%.

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Згодом, використовуючи старі фото та спогади місцевих, частину Старого міста вдалося відновити, а разом з ним – і історично цінні споруди. До слова, Варшаву навіть внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як досконалий приклад відновлення знищеного майна.



Старе місто у Варшаві

Королівський замок

Королівський замок вважають однією з найвизначніших пам’яток Варшави. Раніше він був резиденцією польських монархів, пізніше місцем засідання Сейму Речі Посполитої, а у наші дні – це музей, де проводяться різні виставки, лекції та навіть концерти.

Основні експозиції розташовані у залах замку, а найбільш відомими оглядовими приміщеннями є: Овальна галерея, Лицарський, Мармуровий і Тронний зали, Зал асамблей, Великий зал, замкова капела.



Королівський замок у Варшаві

Де розташований Королівський замок? Споруду, яка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, можна знайти за адресою – plac Zamkowy 4, 03-401 Warszawa.

Як заощадити? Колишня резиденція не працює з 1 вересня по 30 квітня. Години роботи з 1 травня по 31 серпня: з 10:00 до 18:00. Ціни на звичайний квиток становлять 30 польських злотих для дорослих та 1 злотих для дітей віком до 16 років. Однак існують акції, тому у спеціальні дні можна придбати дорослий квиток за 20 злотих. Детальніше про розклад та ціни – дивіться на сайті zamek-krolewski.pl.

Палац культури та науки

Справжнім символом та родзинкою Варшави є Палац культури та науки. Він є найвищою будівлею у всій Польщі, висота споруди складає 234 метри. Це був радянський подарунок від Сталіна польському народу. Будівля спочатку називалася "Палацом культури та науки імені І.В. Сталіна", однак згодом прізвища та ініціали диктатора прибрали. Цікавим є те, що поляки не надто люблять палац, переконуючи, що він спотворює центр міста.

У 2000-му році в хмарочос був вбудований годинник, і він став тоді найвищим у світі хмарочосом з годинником. Але через два роки палац був відсунутий на друге місце токійським хмарочосом NTT Docomo Yoyogi Building. Наразі ж з оглядового майданчика Палацу культури та науки відкривається найкраща панорама на місто.



Палац культури та науки у Варшаві



Палац культури та науки є найвищою будівлею у всій Польщі

Де розташований Палац культури та науки? Найвища споруда у Польщі розташована за адресою plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Як заощадити? Точну ціну квитка та графік роботи оглядового майданчика можна переглянути на сайті – pkin.pl. Денний квиток коштує 20 злотих, а нічний – 22. Хоча інколи можна придбати квиток зі знижкою лише за 15 злотих.

Музей Шопена

Усі поціновувачі творчості Фредеріка Шопена обов'язково мають відвідати музей, присвячений відомому композитору, який, до того ж, є найсучаснішим біографічним музеєм у Європі. На чотирьох поверхах розмістилися 11 залів з сенсорними моніторами та мультимедійними експозиціями. У палаці звідусіль доноситься авторська музика, а у повітрі витає запах улюблених квітів Шопена – фіалок.



Музей Шопена у Варшаві

Де розташований Музей Шопена? Унікальний музей ви можете знайти за адресою – Pałac Gnińskich, 00-368, Okólnik 1, 00-368 Warszawa.

Як заощадити? Разовий квиток у Музей Шопена коштує 22 злотих, тоді як в окремі дні вхід абсолютно безкоштовний. Тому радимо заздалегідь ознайомитися з графіком роботи та акційними пропозиціями на сайті chopin.museum.

Висячі сади на даху бібліотеки Варшавського університету

Сад на даху бібліотеки вважається одним з найкрасивіших в Європі. Загальна площа бібліотеки складає гектар і більше за половину цієї території зайнята рослинами. Сад складається з двох частин: верхнього і нижнього саду, які пов'язані між собою водним каскадом.



Сад на даху бібліотеки

На першому поверсі праворуч розташований вхід до бібліотеки, туди можуть зайти лише студенти. Ліворуч розмістилися кав’ярня та інші крамниці. Аби потрапити до саду, треба пройти прямо. Верхній сад має безліч закутків, у яких можна загубитися. А приємним бонусом стане незабутній вид Варшаву та річку Вісла.

Сад на даху бібліотеки Варшавського університету / Фото: RossandHelen Travel blog

Де розташований сад на даху бібліотеки? Висячі сади ви можете знайти за адресою Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.

Як заощадити? Вхід у ботанічний сад на даху бібліотеки Варшавського університету безкоштовний.

Парк Королівські Лазеньки

Парк Королівські Лазеньки або стежки у Варшаві можна вважати одним з найбільших паркових комплексів, його територія складає 76 гектарів. Тож для того, аби обійти його повністю, слід виділити на прогулянку парком окремий день вашої подорожі. На території парку, окрім доглянутих доріжок та зон для відпочинку, є багато цікавих музеїв. Зокрема амфітеатр, стара оранжерея, Білий будиночок, Палац на воді.



Парк Королівські Лазеньки

Навпроти палацу є невеликий ставок, де можна кататися на човнику, або ж годувати каченят. Цікаво, що у часи Другої світової війни у більшість будівель парку була закладена вибухівка. Але, на щастя, снаряди не розірвалися і більшості унікальних пам'яток вдалося зберегти.



Навпроти палацу є невеликий ставок

Де розташований парк Королівські Лазеньки? – Łazienki Królewskie, 01-999, Warszawa. Найпростіший спосіб дістатися до парку – сісти на автобус під номером 180 або ж 116. Ці автобуси їдуть повз парк.

Як заощадити? Вхід у парк безкоштовний, але музеї платні. Тому можна придбати денний абонемент за 25 злотих та відвідувати всі музеї. Однак є день, коли до всіх музеїв пускають безкоштовно – а саме щочетверга.

Варшавські хмарочоси

Але Варшава відома не лише своїми культурними та історичними пам'ятками. Вона по-справжньому вражає сучасними хмарочосами, що височіють високо над містом. Торгові центри, офісні приміщення та елітні житлові будівлі разом утворюють розкішний район, пейзажі якого нічим не гірші за американський Нью-Йорк.



Неповторні Варшавські хмарочоси

Де розташовані Варшавські хмарочоси? Найвищі будівлі Варшави розмістилися у західному районі міста – Wola.

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Гарних подорожей!