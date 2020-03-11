Що відомо про фільм "Вартові галактики 3": дата виходу і сюжет новинки Marvel

Кінокомпанія Marvel готує нову супергеройську кінострічку. Наприкінці грудня 2021 року кіномани зможуть переглянути фільм. А поки журналісти LifeStyle 24 вирішили зібрати цікаві деталі про майбутню кінострічку.

Що відомо про зйомки "Вартових галактики 3"

Новий фільм студії Marvel стане сиквелом до "Вартових галактики" 2014 та 2017 року. Ще наприкінці 2018 року було оголошено, що режисером кінострічки стане Джеймс Френсіс Ганн, який працював над попередніми фільмами трилогії.

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Перед зйомками він зізнався: зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики", наразі невідомо.



Йондо із фільму "Вартові галактики" / IMDb

Новинка Marvel стане останньою у трилогії та повністю розкриє лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу режисер приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

"Я завершу історію цієї трилогії "Вартових галактики" та допоможу катапультувати як старих, так і нових персонажів Marvel у наступні 10 років франшизи. Я буду співпрацювати з Кевіном Фейге і командою, щоб допомогти розробити куди цікавіші історії, і переконатись, що майбутнє Marvel таке ж особливе, справжнє та магічне, як на початку його створення", – зазначив Джеймс Ганн.

Головні герої

Наразі всіх деталей зйомок не розголошують. Тримають у секреті і сюжет "Вартових галактики-3". Однак Зої Салдана зізналась, що хоче повернутись у кінострічку в образі Гамори.

У ЗМІ підозрюють, що всі актори зіграють у новій кінострічці. Зокрема, Кріс Пратт (Пітер Квілл) і Дейв Батіста (Дракс). Окрім цього, Грута і Ракету озвучуватимуть Він Дізель і Бредлі Купер. Водночас припускають, що в одному з епізодів "Вартових галактики-3" може з'явитись Сільвестр Сталлоне. Принаймні, такі побажання озвучив режисер і сценарист Джеймс Ганн.



"Вартові галактики": актори і герої / IMDb

Відомо, що події фільму розгортатимуться за 4 роки після протистояння з Таносом, яке глядачі могли побачити у фільмі "Месники: Завершення". Прем'єра "Вартових галактики-3" запланована на грудень 2021 року. За попередніми даними, зйомки фільму розпочнуться у серпні 2020 року.