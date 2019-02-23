Ваше вчорашнє інтерв'ю – повна ж*па для вас: Євген Філатов про скандальні заяви ANNA MARIA

Після виступу музичного дуету ANNA MARIA у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 більшість розмов було присвячено скандальному інтерв'ю співачок 22 лютого. Артистки на телеканалі ATR не змогли сказати, під чиєю юрисдикцією перебуває Крим. Судді пісенного конкурсу не залишились осторонь і залишили декілька своїх коментарів з приводу цього.

Після виконання пісні My Road дуетом ANNA MARIA у фіналі Національного відбору Євробачення-2019, співачки прокоментували своє інтерв'ю та зазначили, що вони ніяких законів в Україні не порушували і в Росії концертів не давали.

Читайте також: Ми ніяких законів в Україні не порушили, – дует ANNA MARIA про свою позицію щодо Криму

Насправді ми свій вибір зробили давно, батьки зробили свій і ми на нього вплинути не можемо. Але це однаково наші батьки, яких ми любимо і яких ми поважаємо. І насправді, якщо б в нас постало питання обрати конкурс або батьків, як і будь-яка нормальна людина ми обрали би батьків. Я думаю, що люди нас зрозуміють в цьому. Ми українські співачки, ми народились в Криму, ми співаємо і працюємо в Криму, ми ніяких законів України не порушували, ми не зробили нічого поганого, ми дотрималися правил Національного відбору і більше того, за цей час ми не давали концертів в Росії,

– прокоментувала скандальне інтерв'ю інша учасниця ANNA MARIA зі сльозами на очах.

Притула у свою чергу додав, що йому прикро, що співачки "з такою любов'ю говорять про своїх батьків і йому дуже прикро, що їхні батьки, роблячи свій вибір, не подумали, якого болю можуть завдати їм у перспективі".

Після коментарів Джамали та Андрія Данилка втрутився один із суддів Євген Філатов, соліст гурту The Maneken. Спочатку він прокоментував виступ ANNA MARIA з "вокального" погляду, після чого не залишився осторонь політичних питань.

Ви кажете, що нехай ваша музика і творчість краще говорять про вас. От Джамала, наприклад, вийшла на сцену, заспівала про те, про що їй болить душа (Про виступ Джамали на Євробаченні-2016, – LifeStyle 24). Це була пісня про Крим і там була зрозуміла і позиція, і текст пісні, і музика. Все це в цілому спрацювало. Я думаю, що це інтерв'ю в будь-якому випадку не залишиться просто так на сцені. Вам доведеться ще неодноразово, можливо, і багато разів чи то для європейської спільноти, чи то для нашої української знаходити якісь слова, тому що, вибачте, будь ласка, це вчорашнє інтерв'ю – це повна ж*опа для вас,

– різко відреагував на скандальні заяви українських артисток з Криму ANNA MARIA.