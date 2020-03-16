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Василіса Старшова з Голосу країни, що загриміла у "Миротворець", покинула проєкт

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Василіса Старшова покинула "Голос країни" 10 сезон / Фото: 1+1

Росіянка Василіса Старшова, яка вразила своїм вокалом тренера "Голосу країни" Дана Балана, після 1 випуску 10 сезону загриміла у базу "Миротворець" – відвідини анексованого Криму не минули безслідно. Відтак після звернень співачки та реакції глядачів дівчина вирішила сама піти із шоу, не дочекавшись вокальних боїв.

Раніше Василіса Старшова виступала солісткою гурту "Ленінград", коли гурт покинула Аліса Вокс. 24-річна дівчина із Санкт-Петербурга легко влилась у популярний гурт та гастроювала з ним Росією та навіть Кримом. У серпні 2016 року дівчина побувала в Криму на фестивалі "Золота балка", що пройшов у місті Балаклава, чим публічно підтримала окупацію Криму, і відтак потрапила в українську базу "Миротворець".

До теми Хто така Василіса Старшова і чому вона потрапила до бази "Миротворець"

Навіть після запрошення Дана Балана у його команду в 1 випуску "Голосу країни", її участь в проєкті залишилась під загрозою. Василіса навіть зверталась до Президента України Володимира Зеленського дозволити їй перебувати в Україні та продовжити участь у шоу "Голос країни". Вона заявляла, що у жодних пропагандистських акціях жодної держави ніколи не брала участі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытое письмо участницы шоу «Голос Краiни» Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому Уважаемый Владимир Александрович! @zelenskiy_official Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос Краiни». @goloskrainy_official @1plus1_ua Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…». Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград» в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители «Голоса Краiни» и телеканала «1+1», что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. «Голос Краiни» – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники «Голоса» стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова. P.S Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины

Допис, поширений ️VASILISA️ (@vasilisastarshova)

 

Але до 15 березня, коли відбулись другі вокальні бої 10 сезону "Голосу країни", не було відомо, чи продовжить Старшова участь у шоу. Згідно з повідомленням ведучої Катерини Осадчої, Василіса Старшова покинула проєкт і побажала їй успіхів в подальшій кар'єрі.

Тому один вокальний бій залишився без суперника, через що організатори шоу прийняли рішення, що останні три учасники в команді Дана Балана виступлять разом у тріо. Ними стали Крістіна Карабанова, Каріна Арбельяні і Тамара Балюк, які виконали Bad Romance /In the shadows. Після деяких роздумів, Дан Балан залишив для подальшої боротьби у команді Крістіну і Тамару, попрощавшись з Каріною.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Крістіни Карабанової, Каріни Арбельяні і Тамари Балюк

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle Україна – Росія Миротворець Музика LifeStyle
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