Василіса Старшова з Голосу країни, що загриміла у "Миротворець", покинула проєкт

Росіянка Василіса Старшова, яка вразила своїм вокалом тренера "Голосу країни" Дана Балана, після 1 випуску 10 сезону загриміла у базу "Миротворець" – відвідини анексованого Криму не минули безслідно. Відтак після звернень співачки та реакції глядачів дівчина вирішила сама піти із шоу, не дочекавшись вокальних боїв.

Раніше Василіса Старшова виступала солісткою гурту "Ленінград", коли гурт покинула Аліса Вокс. 24-річна дівчина із Санкт-Петербурга легко влилась у популярний гурт та гастроювала з ним Росією та навіть Кримом. У серпні 2016 року дівчина побувала в Криму на фестивалі "Золота балка", що пройшов у місті Балаклава, чим публічно підтримала окупацію Криму, і відтак потрапила в українську базу "Миротворець".

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Навіть після запрошення Дана Балана у його команду в 1 випуску "Голосу країни", її участь в проєкті залишилась під загрозою. Василіса навіть зверталась до Президента України Володимира Зеленського дозволити їй перебувати в Україні та продовжити участь у шоу "Голос країни". Вона заявляла, що у жодних пропагандистських акціях жодної держави ніколи не брала участі.

Але до 15 березня, коли відбулись другі вокальні бої 10 сезону "Голосу країни", не було відомо, чи продовжить Старшова участь у шоу. Згідно з повідомленням ведучої Катерини Осадчої, Василіса Старшова покинула проєкт і побажала їй успіхів в подальшій кар'єрі.

Тому один вокальний бій залишився без суперника, через що організатори шоу прийняли рішення, що останні три учасники в команді Дана Балана виступлять разом у тріо. Ними стали Крістіна Карабанова, Каріна Арбельяні і Тамара Балюк, які виконали Bad Romance /In the shadows. Після деяких роздумів, Дан Балан залишив для подальшої боротьби у команді Крістіну і Тамару, попрощавшись з Каріною.

"Голос країни" 10 сезон 9 випуск: дивіться онлайн – виступ Крістіни Карабанової, Каріни Арбельяні і Тамари Балюк