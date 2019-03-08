"Вата" підбирає "вату", – Роман Скрипін розповів про роботу чоловіка Ольги Фреймут на Нацвідборі

Відомий український журналіст Роман Скрипін став випадково причетний до Національного відбору на Євробачення-2019. Його інтерв'ю з учасницями шоу ANNA MARIA переглянули сотні тисяч українців, які змінили своє ставлення до вокального проекту.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам LifeStyle 24 Роман Скрипін розповів не тільки про спілкування зі співачками, але й про організаторів Національного відбору. За його словами, одним із причетних до підбору учасників шоу був чоловік Ольги Фреймут – Володимир Локотко. Він має російське коріння та, як інформує Роман Скрипін, перейшов на українські медії за запрошенням Віктора Пінчука.

Читайте повне інтерв'ю: Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним

"Пан Локотко, який очолює холдинг Star Light Media і є чоловіком Ольги Фреймут, має цікаве походження – чувак із Росії. Його сюди притягнув Віктор Пінчук і платить йому, наскільки розумію, непогані гроші. Питання до Пінчука: навіщо він тягне сюди якесь москальське г*вно? То Шустера, то Локотка, то ще когось. У нас же багато своїх людей – той самий Притула. Солідний представник, нормальний менеджер зі своїми "Вар'ятами" і так далі. Я до нього жодним чином не ставлюся негативно", – заявив Роман Скрипін.

Журналіст зазначив, що спершу Володимир Локотко очолював "Новий канал", а тепер є успішним главою холдингу Star Light Media, змінивши на цій посаді бізнесмена та екс-банкіра Володимира Бородянського. А от у Росії чоловік працював на "Гаспром Медіа", тому Роман Скрипін припустив, що йому взагалі було байдуже на Євробачення та учасників шоу, які активно гастролюють в РФ. Відтак це був "великий промах" очільника Національної суспільної телерадіокомпанії України Зурабу Аласанії.

У Росії Локотко працював у "Газпром Медіа" – йому наср*ти на Євробачення. Він, можливо, навмисно підбирав таких виконавців – "вата" підбирає "вату". Великий промах Аласанії у тому, що вони взяли підрядником СТБ. Суспільний мовник (у минулому – НТКУ) має виняткові права, але віддав їх на відкуп підряднику. Очевидно, Зурабу було байдуже – де, хто і що,

– зазначив Роман Скрипін.

Читайте також: Скрипін про скандал на Євробаченні: У вас очі на сраці виросли, що ви стільки вати напхали

Окрім цього, журналіст прокоментував і інтерв'ю відповідальної за розважальний напрям Суспільного мовлення Олександри Кольцової. Вона запевняла, що перед Нацвідбором проходив аналіз кожного з учасника. Однак Роман Скрипін не розуміє, як можна було не звернути увагу на заплановані гастролі MARUV у Росії, громадянство РФ вокалістки YUKO Юлії Юріної та проросійську позицію батьків ANNA MARIA.

"Я дивився розгорнуте інтерв'ю Саші Кольцової і також сміявся. Вона розповідала, що вивчала всі профайли учасників, але не звертала увагу на такі речі, як політична зорієнтованість, світогляд тощо. "Хоча, хочу зазначити, ANNA MARIA співали на Майдані". У мене одразу виникає запитання: то ти вивчала бекграунд, чи не вивчала? А всі решта де співали у той час, коли ANNA MARIA виступали на Майдані? Я їх, між іншим, на Майдані не пам'ятаю, але то таке", – додав Роман Скрипін.

Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео