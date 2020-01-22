Вайнона Райдер відвідала червону доріжку SAG Awards 2020 із коханим: рідкісний вихід

Вайнона Райдер прийшла на кінопремію SAG Awards 2020 разом із модельєром Скоттом Макінлеєм Ганом, з яким зустрічається з 2011 року. Зірка не любить виставляти своє особисте життя на показ, тому спільні фото з коханим чи виходи у світ робить рідко.

Ще в 2016 році Райдер дала інтерв'ю виданню The Edit, в якому розповіла, що вже досить давно щаслива з кимось. Проте тоді не назвала імені свого бойфренда.

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Я була самотня деякий час і не знала, як з кимось познайомитися. Завжди була такою: коли мені було 15, був хлопець, який мені подобався, проте ми розійшлися. Тоді я подумала, що це мій хлопець та іншого не буде. Мама повинна була мені пояснити, що це не так,

– ділиться Вайнона.

На запитання, чи буде в майбутньому весілля зі Скоттом, Райдер нічого не відповіла, а тільки зазначила, що розлучення для неї неприпустиме.

Шлюб? Не знаю. Я б краще ніколи не була одруженою, ніж розлученою кілька разів. Коли ваші батьки шалено закохані 45 років, ваші стандарти справді високі,

– розповідає Райдер.

Закохана пара позувала журналістам у вишуканих вбраннях. Скотт для цього виходу обрав чорний костюм та білу сорочку з чорною краваткою у поєднанні з чорним взуттям.

48-річна Райдер обрала для світського заходу чорний костюм Dior Haute Couture з колекції весна-літо 2018, який складається з багатоярусної спідниці в підлогу, сорочки з тюлю та краватки, а також піджаку. Волосся Вайнона зібрала у хвіст та зробила ніжний макіяж в природних тонах.