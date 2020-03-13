Вайнона Райдер захищає Джонні Деппа у справі проти Ембер Герд: подробиці

Судова тяганина Джонні Деппа та голлівудської акторки Ембер Герд досі триває. Ембер звинувачує чоловіка в домашньому насильстві. Екскохана Джонні Вайнона Райдер захищає його у цій справі.

Ембер Герд та Джонні Депп розлучилися в січні 2017 року. Проте після розлучення вони подали судові позови один на одного і судові засідання тривають до нині. Відома американська акторка Вайнона Райдер, яка також є колишньою коханою актора, раніше зазначала, що не вірить в звинувачення Герд, а тепер офіційно стала на його захист. Про це повідомляє видання The Blast.

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Колись Райдер була нареченою Деппа, проте невдовзі вони розійшлися. Наразі актор заручився її підтримкою у справі про насильство над ексдружиною Ембер Герд.

48-річна Вайнона заявила, що не вірить в те, що Джонні міг знущатися над коханою. Також вона додала, що ніколи не була свідком його образ і не вірить в те, що він міг жорстко поводитися з Ембер Герд. Акторка наголосила на тому, що з нею і з оточуючими він ніколи не був жорстоким. Раайнер додала, що Депп завжди турбувався про неї і про тих, кого любить. З ним вона почувалася безпечно.

У заяві знаменитості йдеться: "Я дуже добре знала Джонні. Ми прожили разом 4 роки, і я вважала його своїм найкращим другом і близькою людиною. Наші стосунки – це одне із найпрекраснішого, що траплялося зі мною в житті. Розумію, як важливо зараз розповісти про власний досвід. Я не хочу нікого називати брехуном, але знаючи своє спілкування з Джонні, неможливо повірити, що ці жахливі звинувачення є правдою. Думка, що він неймовірно жорстокою людино, дуже далека від того Джонні, якого я знала і кохала."



Екскохана Джонні Деппа Вайнона Райдер / Instagram / @winonaryderofficial

Що відомо про розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд?Актори одружилися в лютому 2015 року, а вже в травні 2016 року Ембер подала на розлучення. Тоді вона звинуватила чоловіка в домашньому насильстві. В січні 2017 року суд розлучив голлівудське подружжя. Пізніше Джонні звинуватив екскохану в наклепі та зажадав від неї 50 мільйонів доларів. Акторка розповідала про алкогольну і наркотичну залежність Деппа, проте він представив дані про своє лікування. Суди тривають досі, а актори все ще збирають докази провини один одного.



Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images