Важкохвора Сельма Блер зізналась, що була готова до смерті

Голлівудська акторка Сельма Блер вже рік бореться з невиліковною хворобою – розсіяним склерозом. За цей час зірка фільмів "Білявка в законі" та "Жорстокі ігри" змушена була відмовитись від всіх ролей, поголитись налисо та ходити зі спеціальною палицею. Окрім цього, вона зізналась, що була готова до смерті.

Такою заявою 47-річна Сельма Блер поділилась на форумі TIME 100 Health Summit, передає People. Під час виступу у Нью-Йорку акторка вирішила відверто розповісти про затяжне лікування та те, наскільки швидко прогресувала хвороба.

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"Способи лікування моєї хвороби не працювали, і мій стан погіршувався набагато швидше, ніж передбачали лікарі", – поділилась Сельма Блер.

Розсіяний склероз – невиліковна хронічна хвороба, яка вражає головний і спинний мозок та призводить до інвалідності. Поки достеменно невідомо, що стає причиною захворювання. Лікування розсіяного склерозу може тільки сповільнити його прогресування в організмі.

Медики намагались на ранніх стадіях недуги усунути симптоми. Відтак Сельмі Блер пропонували спробувати пересадку стовбурових клітин та курс хіміотерапії. За словами лікарів, це могло своєрідно перезавантажити імунну систему акторки та врятувати її від подальших наслідків розсіяного склерозу. Спершу Сельма Блер і чути не хотіла про такі методи лікування, а згодом таки погодилась на це.

У мене не було наміру робити це. Я думала, що не хочу руйнувати своє тіло, тобто те, що від нього залишилося. Навіщо мені потрібно вводити цей жахливий препарат – хіміотерапію? У мене ж немає раку! Але у мене не було вибору,

– зізналась вона.

Після курсу лікування та реабілітації в клініці стан здоров'я Сельми Блер суттєво покращився. Тепер акторка може знов пересуватись за допомогою спеціальної палиці, а не велосипеда. Однак за час лікування вона прислухалась до поради лікарів та більше не будує планів на майбутнє. Також акторка обговорила можливу смерть із єдиним сином Артуром.

"Мене попереджали, що я наче буду мати свої плани на смерть. Я сказала своєму синові, що збираюся це зробити, і він відповів, що хотів би, щоб мене кремували. Вам роблять більш сильну хіміотерапію, ніж онкохворим, тому що суть полягає в тому, щоб майже вбити вас. І саме стовбурові клітини дозволяють вам жити з такою кількістю препаратів. Хіміотерапія – це мої ліки від розсіяного склерозу", – зізналась Сельма Блер.

Як відомо, розсіяний склероз в голлівудської акторки діагностували у жовтні 2018 року. Невиліковна недуга впливає на її психологічний стан, відтак зірка часто скаржиться на депресію. Окрім цього, Сельма Блер відверто розповіла, що часто відчуває сильний біль, який змушує її задихатись, а через погану координацію вона змушена була відмовитись від верхової їзди.