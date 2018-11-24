Важлива місія: Вікторія Бекхем розповіла, чому приїхала в Женеву

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / www.instagram.com/victoriabeckham

Вікторія Бекхем є чудовим прикладом того, як відмінне почуття стилю може легко межувати з великим та добрим серцем. 44-річна акторка та модельєр відвідала Швейцарію з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.. На офіційній зустрічі дизайнер зустрілась із дівчинкою, яка вручила їй милий подарунок. Для важливого візиту Віткорія обрала відповідне вбрання.

У п’ятницю, 23 листопада, модельєр відвідала Женеву з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Світлинами з офіційної зустрічі вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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Окрім Аннемарі Хоу, яка є начальником штабу UNAIDS, у Вікторії Бекхем була запланована ще одна особлива зустріч з Алісою Вікторією. Дівчинка приготувалась до зустрічі з тезкою та принесла з собою невеликий букет червоних квітів. Для того, щоб прийняти його, акторці довелось присісти навшпиньки.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем у Женеві / Instagram @victoriabeckham

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем у Женеві / Instagram @victoriabeckham

Для візиту у Швейцарію Вікторія обрала строге вбрання – класичну білу сорочку та темний костюм. Комір піджака 44-річна акторка прикрасила червоною стрічкою, яка символізує солідарність з ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. Строгий образ дизайнерки завершили ботильйони з товстою платформою на високих підборах.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем у Женеві / Instagram @victoriabeckham

До слова, у 2014 році Вікторія Бекхем була призначена Міжнародним послом доброї волі для UNAIDS. З того часу модельєр приділяє багато часу світовій благодійності.

Теги: LifeStyle Мода Вікторія Бекхем Швейцарія
Джерело: 24 канал
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