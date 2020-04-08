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Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові

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Вбили лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка / Фото з відкритих джерел

Український рок-гурт "Лесик Band" заснували у 1990 році і відтоді вони випустили чимало пісень найрізноманітніших жанрів, переважно з елементами суржику. Після новин про загибель соліста гурту Олександра Дацюка пропонуємо згадати найвідоміші з них.

Відомо, що Олександр Дацюк помер 7 квітня від ударів ножа біля серця на зупинці громадського транспорту у Львові. За словами перехожого, який став очевидцем події, нападником став 67-річний безпритульний, який часто бував поряд з цим місцем. 56-річний лідер гурту "Лесик Band" помер в одній з львівських лікарень. Про це повідомляє ZAXID.NET.

До теми У Львові вбили Олександра Дацюка – соліста рок-гурту "Лесик Band"

Покійний Олександр Дацюк народився та навчався у Львові, де закінчив училище культури по класу диригент хору. На початку творчості він працював у будинках культури, в різних вокально-інструментальних колективах (лідер-вокал, гітара) та навіть став одним з перших засновників Львівського рок-клубу.

Його творчий шлях тісно переплітався з такими відомими професійними музикантами, як Олександром Гамбургом ("Брати Гадюкіни"), Сергієм "Кузя" Кузьмінським ("Брати Гадюкіни"), Миколою Єфремовим ("Сталкер", "Перше причастя"), Сергієм "Zeppelin" Лисенком та іншими, які свого часу перетворились у популярні тоді рок-колективи: "Онуки Львова", "Стежки", "КООП-2", "Робочий день", "Роком Круш". У грудні 1990 року Олександр Дацюк створив "Лесик Band", який здобув велику популярність у Львові та за кордоном в еміграційних колах слов'янських народів. У піснях гурту можна почути суржик з польських, російських та англійських словосполучень, а за основу взяв західно-український діалект.


Сучасний склад гурту "Лесик-Band" (Олександр Дацюк – третій праворуч) / Фото з відкритих джерел

Що цікаво, саме від "Лесик-Band" згодом відомі "Брати Гадюкіни" підхопили цю тенденцію. У 1991 році був записаний їхній перший альбом "Кошмарний сон",  а у 1992 – другий альбом "Інструкція", де висвітлювались побутові теми людей, але в сатиричній формі. Загалом гурт "Лесик Band" випустив 7 музичних альбомів. Відтоді і до сьогодні їхніми найвідомішими піснями вважають "Гуляли", "Горбатий", "Кошмарний сон", "Цигейкова шуба", "Рекет", "Журавлина получка" та інші. Деякі з них пропонуємо прослухати.

Найпопулярніші пісні "Лесик-Band"

Лесик-Band – Гуляли, співали: дивитись відео онлайн

Лесик-Band – Моя Мері: дивитись відео онлайн

Лесик-Band – Джулія: дивитись відео онлайн

Лесик-Band – Журавлина получка: дивитись відео онлайн

Лесик-Band – Цегейкова шуба: дивитись відео онлайн

Лесик-Band – Кошмарний сон: дивитись відео онлайн

 

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини Львова Новини LifeStyle Втрати Музика рок-музика
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