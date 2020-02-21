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Вбили репера Pop Smoke: нові подробиці

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Репер Pop Smoke / Instagram / @realpopsmoke

19 лютого з життя пішов відомий американський репер Pop Smoke. Зірку вбили у власному маєтку під час спроби пограбування. Хлопцю було 20 років. Родичі загиблого повідомили нові подробиці про його смерть.

Вранці 19 лютого на помешкання виконавця на Голлівудських пагорбах в Лос-Анджелесі був здійснений збройний напад з метою пограбування. Внаслідок цього Pop Smoke отримав декілька пострілів, які були несумісні з життям. Родичі репера повідомили виданню TMZ нові подробиці вбивства.

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За словами рідних артиста, вони й гадки не мали, що у нього були вороги в Лос-Анджелесі. Pop Smoke проживав в Нью-Йорку, а до Лос-Анджелеса прилетів для роботи. Там він працював над просуванням нового альбому.

Члени сім'ї виконавця особисто допитували його друзів та свідків злочину, які перебували у будинку до того, як сталася ця трагедія. Робили це для того, щоб зібрати докази та заявили, що не зупиняться, поки не отримають відповіді на всі запитання і винні будуть покарані.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BIGG PAPI LOCSTA (@realpopsmoke)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Голлівуд Втрати
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