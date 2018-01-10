Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році

Теми екології та гуманності в модному виборі з кожним роком стають все актуальнішими. Зірки зі світовими іменами відмовляються від натуральної шкіри та хутра, а модні бренди зменшують або ж взагалі відміняють використовування цих матеріалів на своїх виробництвах. У 2018 році список еко-брендів поповнився знаменитими марками.

Про екологічну свідомість і доброту серця власників відомих на весь світ брендів говорить їхня категорична позиція – відмовитись від натурального хутра та шкіри. Однією із перших знаменитих дизайнерів у боротьбі за життя тварин постала Стелла МакКартні. Вона часто використовувала овечу шерсть на своєму виробництві.

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Однак після перегляду відеоролика, у якому зображувалося жорстоке поводження з вівцями при стрижці, Стелла вирішила розірвати контракт з компанією. Хоча вже на той момент це був єдиний матеріал тваринного походження, який вона використовувала на своєму підприємстві.



Стелла Маккартні / Getty Images

Після її гучної заяви все більше брендів стали відмовлятись від натуральних матеріалів, відштовхуючись ще й від того факту, що виробництво хутра шкідливе для довкілля. Для того, щоб воно мало товарний (блискучий) вигляд, з тварин часто скидають шкіру, коли вони ще живі. А після того, аби від їхніх тіл не було занадто різкого і неприємного запаху, їх обробляють спеціальними хімічними засобами, які шкодять навколишньому середовищу.

Ба більше, молодь ХХІ-го століття все частіше віддає перевагу здоровому способу життя, усвідомленому споживанню різних продуктів і збереженню екології. Ймовірно, саме тому у 2018 році найвідоміші модні бренди відмовились від використання натуральних матеріалів на своїх виробництвах.

Furla

Італійський виробник шкіряних сумок відмовився від використання натурального хутра на своїх товарах. Представники бренду повідомили про це в березні на їхній сторінці в Instagram.

Раніше сумки бренду Furla часто декорували справжнім хутром, однак тепер воно буде замінено на "еко". Генеральний директор італійської марки Альберто Камерленго сказав, що сучасні технології дозволяють створювати якісні та красиві альтернативи без шкоди для навколишнього середовища.

Versace

Одразу після заяви генерального директора Furla, свою позицію щодо припинення використання хутра для елітного одягу висловила глава модного бутика Versace.

Донателла Версаче сказала, що більше не буде брати участі у вбиванні тварин, тому що на її думку, створювати моду таким способом – неправильно. Однак після заяви співзасновниці модного бренду на офіційному сайті марки ще були шуби з натурального хутра, які можна було придбати. Припускається, що це були залишки, які потрібно було розпродати.



Показ Versace, колекція 2019-го року / Instagram / @versace

Burberry

В травні 2018-го року про бажання відмовитися від натурального хутра оголосили представники британського бренду Burberry. Як відомо, дружина принца Гаррі є палкою шанувальницею саме цієї марки, однак вона активно виступає проти вбивства тварин та використання натурального хутра. Виконавчий директор організації із захисту тварин Клер Басс припустила, що саме любов Меган Маркл до британської марки дала поштовх дизайнерами подумати над тим, чи варто надалі використовувати натуральне хутро.

До слова, в колекціях, які Burberry випустили у вересні 2017-го та в лютому 2018-го року, матеріал тваринного походження не використовувався взагалі. На роздуми щодо використання натуральної шкіри дизайнерам бренду знадобилося близько трьох місяців. У вересні 2018 року генеральний директор Burberry Marco Gobbetti (Марко Гоббетті) заявив, що вони повністю відмовляються від хутра, а невикористані матеріали перероблятимуть замість того, щоб спалювати. Він сказав, що сучасна розкіш також містить у собі соціальну та екологічну відповідальність.



Рекламна кампанія Burberry на 2019 рік / Instagram / @burberry



Рекламна кампанія Burberry на 2019 рік / Instagram / @burberry

Після заяви британського бренду про припинення використання натурального хутра, лондонський тиждень моди вперше за історію повністю відмовився від цього матеріалу на своїх показах, які відбувалися 14-18 вересня.

Представники Британської ради моди заявили про те, що вони підтримують діалог з усіма ланками, що стосуються цієї галузі, починаючи від креативних дизайнерів, завершуючи компетентними ЗМІ. І своїм вибором вони заохотили усіх причетних до fashion-індустрії робити етичніший вибір.

Chanel

Перед закінченням 2018-го року ще одна елітна компанія, яка випускає розкішні вбрання, приєдналась до збереження природи. Chanel оголосили про категоричну відмову від використання шкіри та хутра екзотичних тварин.



Сумка Chanel, оздоблена еко-хутром / Instagram / @chanelofficial

Усі вироби, для яких дизайнери використовували незвичайні натуральні матеріали, будуть замінені на штучні. До цього списку входять змії, крокодили, ящірки та скати. Президент модного будинку Chanel Бруно Павловскі наголосив, що їхня компанія і до цього використовувала мінімум цих матеріалів у своїх колекціях.



Тиждень моди Париж-Нью-Йорк 2018-2019 / Instagram / @chanelofficial

До слова, у Лос-Анджелесі повністю заборонили продаж натурального хутра в магазинах, який вступить і дію у січні 2019-го. Бутикам, які торгували такими виробами, дадуть два роки на те, щоб вони розпродали свій товар. До слова, у Норвегії заборонили розвиток ферм до 2025 року, на яких вирощували лисиць та норок для хутряної промисловості.

Також повна або часткова заборона звіроферми існує у таких країнах: Великобританії, Австрії, Чехії, Німеччині, Нідерландах, Хорватії, Швейцарії, Сербії, Словенії, Македонії, Люксембурзі, Боснії, Герцеговині та Бельгії.