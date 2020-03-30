"Вбиваючи Єву" 3 сезон: в мережі з'явився перший трейлер
Британський серіал "Вбиваючи Єву" (Killing Eve), заснований на серії романів Люка Дженнінгса "Кодове ім'я Вілланель", вже встиг вразити глядачів своїм першим трейлером 3 сезону. Відеоролик з'явився у ютубі 27 березня і його встигли переглянути більше пів мільйона разів.
Прем'єра третього сезону "Вбиваючи Єву" запланована на 12 квітня 2020 року на каналах BBC America and AMC. Тобто майже за 2 тижні до події творці серіали опублікували перший трейлер сезону.
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У новому відеоролику можна побачити давніх героїв серіалу – полісменку Єву та вбивцю-соціопатку Віланелль, а також інших персонажів. У серіалі продовжать досліджувати, чому виник незвичайний зв'язок між двома жінками після шокуючого фіналу другого сезону.
"У третьому сезоні провідна сценаристка Сюзанн Хіткот відправляє Єву, Вілланель і Каролін в місця, більш захоплюючі, незвичайні і дивовижні, ніж будь-коли. Наші фанати не повинні бути розчаровані", – йдеться у заяві Сара Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group і AMC Studios, що займаються виробництвом серіалу.
Вбиваючи Єву 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн
Нагадаємо, шо в середині лютого в ютубі з'явився перший 15-секундний тизер до серіалу, який заінтригував усіх фанатів.
Акторський склад серіалу "Вбиваючи Єву:
- Сандра О – Єва Поластрі
- Джоді Комер – Віланель/Оксана Астанкова
- Фіона Шоу – Керолін Мартенс
- Кім Бодніа – Константін Васільєв
- Овен Макдоннел – Ніко Поластрі
- Шон Ділейні – Кенні Стоутон
- Кірбі Гавелл-Батіст – Елена Фелтон
- Даррен Бойд – Френ Гейлтон
- Девід Гейґ – Білл Паргрейв
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