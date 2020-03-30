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"Вбиваючи Єву" 3 сезон: в мережі з'явився перший трейлер

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"Вбиваючи Єву" 3 сезон: дивитись трейлер / www.imdb.com

Британський серіал "Вбиваючи Єву" (Killing Eve), заснований на серії романів Люка Дженнінгса "Кодове ім'я Вілланель", вже встиг вразити глядачів своїм першим трейлером 3 сезону. Відеоролик з'явився у ютубі 27 березня і його встигли переглянути більше пів мільйона разів.

Прем'єра третього сезону "Вбиваючи Єву" запланована на 12 квітня 2020 року на каналах BBC America and AMC. Тобто майже за 2 тижні до події творці серіали опублікували перший трейлер сезону. 

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У новому відеоролику можна побачити давніх героїв серіалу – полісменку Єву та вбивцю-соціопатку Віланелль, а також інших персонажів. У серіалі продовжать досліджувати, чому виник незвичайний зв'язок між двома жінками після шокуючого фіналу другого сезону.

"У третьому сезоні провідна сценаристка Сюзанн Хіткот відправляє Єву, Вілланель і Каролін в місця, більш захоплюючі, незвичайні і дивовижні, ніж будь-коли. Наші фанати не повинні бути розчаровані", – йдеться у заяві Сара Барнетт – президента AMC Networks Entertainment Group і AMC Studios, що займаються виробництвом серіалу.

Вбиваючи Єву 3 сезон: дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, шо в середині лютого в ютубі з'явився перший 15-секундний тизер до серіалу, який заінтригував усіх фанатів. 

Акторський склад серіалу "Вбиваючи Єву:

  • Сандра О – Єва Поластрі
  • Джоді Комер – Віланель/Оксана Астанкова
  • Фіона Шоу – Керолін Мартенс
  • Кім Бодніа – Константін Васільєв
  • Овен Макдоннел – Ніко Поластрі
  • Шон Ділейні – Кенні Стоутон
  • Кірбі Гавелл-Батіст – Елена Фелтон
  • Даррен Бойд – Френ Гейлтон
  • Девід Гейґ – Білл Паргрейв
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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