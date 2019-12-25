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Вбийте їх добротою: неоднозначне різдвяне привітання від Кевіна Спейсі

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Кевін Спейсі / Instagram / @kevinspacey

60-річний американський актор театру і кіно опублікував відео, на якому постав в образі свого найвідомішого екранного персонажа телесеріалу "Картковий будинок" Френка Андервуда. У короткому ролику Кевін Спейсі мотивував своїх прихильників долати будь-яку неправду лише добротою та наголосив, що 2019 видався для нього непоганим.

Акторська кар'єра володаря двох премій Оскар за найкращу чоловічу роль зазнала краху після зізнань кількох жертв у сексуальному домаганні. Гучні скандальні справи завершилися на користь Кевіна Спейсі, а зірка визнав свою провину, публічно вибачився та навіть відправився на лікування до спеціалізованої клініки, аби позбавитися від сексуальної залежності.

Ці справи лишили темну пляму на його репутації, а розкаяння не врятувало імідж. Його персонаж політик Френк Андервуд із серіалу "Картковий будинок" загинув за невідомих обставин, адже творці телесерілу відмовилися від співпраці з актором та навіть вирізали епізоди з ним з останнього сезону. 

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Так у вітальному різдвяному ролику актор постав в образі свого екранного героя Френка Андервуда, сидячи навпроти каміну. Кевін Спейсі наголосив, що цей рік став для нього непоганим, адже він мав змогу підлікуватися та внести корективи у своєї життєві цінності. 

Наступного разу, як хтось зробить щось неприємне вам, ви можете перейти в атаку, або ж притримати зброю. І зробити щось неочікуване.Ви можете… вбити їх добротою,
– запевнив актор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kevin Spacey (@kevinspacey)

Відео було опубліковане на офіційному каналі зірки в ютубі у переддень Різдва, 24 грудня, й отримало назву "KTWK" – скорочено від "Kill Them with Kindness" ("Вбий їх своєю добротою"). 

Кевін Спейсі – KTWK: дивіться відео онлайн 

Це вже друге різдвяне відео, випущене Спейсі після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях. Минулоріч відео під назвою "Let Me be Frank" ("Дозвольте мені побути Френком/щирим" – гра слів) актор випустив після початку судового процесу над ним. Він також говорив в ролику від імені Френка Андервуда, але багато хто визнав, що так актор прокоментував пред'явлені йому звинувачення.

Дивіться відео з Кевіном Спейсі онлайн:

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Кевін Спейсі
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