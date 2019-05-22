Вбрання дівчини 20-річного Брукліна Бекхема вкотре спровокувало чутки про вагітність: фото

Мережу підірвали чутки про імовірну вагітність 21-річної Хани Кросс – коханої сина Вікторії і Девіда Бекхемів Брукліна. Наразі офіційних заяв від пари немає, однак останні фото дівчини таки змушують шанувальників думати про те, що зіркову сім'ю може очікувати поповнення незабаром.

Бруклін Бекхем та Хана Кросс приїхали у Канни, де відбувається щорічний кінофестиваль. У середу, 22 травня, Кросс потрапила в об'єктиви папараці, що спричинило чимало чуток.

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Для денної прогулянки Хана, яка раніше часто одягала більш обтислі речі та кроп-топи, з'явилася у вільній молочній сукні довжини міді, а зверху модель одягнула шкіряну жилетку. Навіть при багатошаровості одягу, як вважають користувачі у мережі, коханій Брукліна не вдалося приховати округлого живота.

Додамо, що вагітність Хани наразі є лише чутками, адже офіційних підтверджень немає.

Дивіться фото Хани Кросс, зроблені 22 травня 2019 року в Каннах:

Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс / Getty Images

Напередодні пара відвідала вечірку Chopard, для якої Хана приміряла костюм з тропічним принтом від Salvatore Ferragamo. В образі модель зробила акцент на глибокому декольте і вкотре зробила "трюк" з багатошаровістю одягу.

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Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Getty Images

А на червоній доріжці Канського кінофестивалю Хана Кросс прийшла в шкіряній максі-сукні на тонких бретельках. Пара вкотре підігріла чутки про вагітність дівчини через шкіряне плаття вільного крою та те, як Бруклін ніжно обіймав кохану за живіт.

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Бруклін Бекхем і Хана Кросс / Getty Images



Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Getty Images