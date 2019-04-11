Вбрання Каті Осадчої спровокувало чутки про її вагітність: фото

Українська телеведуча Катерина Осадча організувала музичне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", на яке завітали знаменитості і виконали свої пісні.

Для виходу Катя одягнула розкішну довгу сукню червоного кольору з білим бантом на талії. Доповнили образ зірки червоні туфлі на високих підборах і капелюх у тон.

Читайте також: Юрій Горбунов зізнався, чи є у нього особистий простір у стосунках з Катею Осадчою

Обтисла сукня окреслила фігуру телеведучої, що спровокувало чутки серед шанувальників зірки. Так, у мережі пишуть, що живіт Осадчої виглядає дещо округлим. Однак Катерина та її чоловік Юрій Горбунов наразі не робили жодних заяв стосовно імовірної вагітності.

Додамо, що щасливе подружжя виховують спільного сина Івасика, який народився 18 лютого 2017 року.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча / telegraf.com.ua



Катя Осадча / telegraf.com.ua