Вбрання Каті Осадчої спровокувало чутки про її вагітність: фото

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча організувала музичне шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", на яке завітали знаменитості і виконали свої пісні.

Для виходу Катя одягнула розкішну довгу сукню червоного кольору з білим бантом на талії. Доповнили образ зірки червоні туфлі на високих підборах і капелюх у тон.

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Обтисла сукня окреслила фігуру телеведучої, що спровокувало чутки серед шанувальників зірки. Так, у мережі пишуть, що живіт Осадчої виглядає дещо округлим. Однак Катерина та її чоловік Юрій Горбунов наразі не робили жодних заяв стосовно імовірної вагітності.

Додамо, що щасливе подружжя виховують спільного сина Івасика, який народився 18 лютого 2017 року.

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча
Катя Осадча / telegraf.com.ua

Катя Осадча
Катя Осадча / telegraf.com.ua

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Катя Осадча
Джерело: LifeStyle 24
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