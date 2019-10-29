Вчені назвали найпривабливішу позу для фотографій: приклади зірок
Група вчених з Канади провела експеримент, у ході якого з'ясувала, що поза "контрапост" найбільш схвально сприймається людським зором. Варто лише обрати точкою опору одну ногу, а іншу поставити вперед.
Науковці з університету Британської Колумбії створили 3D-фото жінок, які позували "контрапост" та прямо. Знімки розглядали з восьми різних ракурсів 68 студентів та студенток університету. Результати експерименту показали, що жінки видаються привабливішими, коли є баланс між об'ємом стегон та талії. Про це повідомляє міжнародне видання The Guardian.
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Крім того, автори дослідження вважають, що митці доби відродження інтуїтивно зрозуміли, що поза "контрапост" демонструє жіночі принади з найкращого боку. Тому теорію вчених підтверджують ще й художні твори.
Картина "Народження Венери" / Робота: Сандро Боттічеллі
В еру стрімкого розвитку соцмереж та діджиталізації люди роблять фото із небаченою регулярністю. Для вдалого кадру замало макіяжу, фільтрів та гарного фону. Поза відіграє не менш важливу роль для створення "wow-ефекту".
Так українські та світові зірки у позі "контрапост" отримують мільйони лайків у своїх Інстаграм-дописах. Світська левиця Кім Кардашян та американська співачка Селена Гомес позують на показах Victoria's Secret та червоних доріжках на Каннському кінофестивалі.
Не відстають від закордонних колег й українські селебрітіс. Світлини у позі "контрапост" часто з'являються у стрічці моделі зі світовим ім'ям Алли Костромічової та співачки Тіни Кароль.
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