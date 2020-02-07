Вчителі Кейт Міддлтон розповіли, якою вона була у школі

Герцогиня Кембриджська зустрілася зі своїми шкільними вчителями в кав'ярні Joe's Ice Cream в Уельсі. Кейт Міддлтон поспілкувалася з тими людьми, які навчали її в Сент-Ендрюській школі.

Кейт зустрілася зі своїм вчителем іноземних мов Кевіном Оллфордом та вчителькою фізкультури Деніз Еванс-Оллфорд. Після цієї зустрічі вчителі радо розповіли журналістам, якою герцогиня була у школі.

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За словами Оллфордів, Кетрін була гарною ученицею та хорошою спортсменкою, яку можна було ставити в приклад.

Вона була дуже працьовита і добросовісна, а ще була приголомшливою спортсменкою і плавчинею,

– сказала Деніз Еванс-Оллфорд.

У Сент-Ендрюсі майбутня герцогиня навчалася до 14 років разом із своєю молодшою сестрою Піппою. Кейт зазначила, що хоче передати дітям все те, чого її навчили у школі.

Де навчаються діти герцогів Кембриджських?Старші діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принц Джордж та принцеса Шарлотта навчаються в школі Thomas's Battersea. За словами британських ЗМІ, в цьому навчальному закладі хороші музичні та спортивні гуртки. Також тут на високому рівні вивчають французьку мову. Відомо, що після закінчення Thomas's Battersea діти вступають до найкращих вищих навчальних закладів Великобританії.