"Вчора": що було б, якби весь світ забув про The Beatles?

Людство чимало би втратило, якби не зібрались Пол Маккартні, Рінго Стар, Джордж Харісон і Джон Ленон. Принаймні, в цьому впевнені творці фільму Yesterday.

Фільм режисера Дені Бойла цікавий задумкою, але алергічних на романтику глядачів може втомити своєю реалізацією. Хай не вводить в оману участь в проекті режисера, який зняв "На голці" і "Мільйонер з нетрів", бо сценарій йому писав Річард Кертіс – автор "Справжньої любові", "Містера Біна" і "Щоденника Бріджит Джонс". Цікава суміш, чи не так?

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"Вчора": офіційний постер з фільму

Кіно про світ без The Beatles насправді зачіпає й інші аспекти звичного нам життя, які зникли з пам'яті жителів планети, ніби їх ніколи й не існувало. Немає Coca-Cola, ніхто не чув про Гаррі Поттера, люди не знають що таке сигарети… І якщо з забуттям попередніх головний герой готовий миритись, то Beatles віддати забуттю він не може.

В центрі фільму не історія гурту і не біографії учасників, а звичайнісінький невдаха Джек Малік, який в один момент стає єдиним, хто пам'ятає і здатен зіграти культові пісні. У Джека неймовірна нагода зіграти світові хіти "ліверпульської" четвірки і присвоїти всі лаври. Відчувається моральна дилема, в якій глядач і супроводжувтиме музиканта-аматора.



"Вчора": офіційний кадр з фільму

Кіно "Вчора" цікаве іронією і фантазією на тему сучасного шоу-бізнесу. Творці стрічки моделюють запис культових пісень в наш час і приправляють коментарями менеджерів, які вносять свої правки прямо по святому – музиці і текстах культових The Beatles. Джек Малік не може спинити лейбл і кровожерливу менеджерку, які їдуть по ньому, ніби трактором, заробляючи гроші мішками, дослівно коментуючи свою мотивацію.

"Вчора" – просте і легке кіно, яке моментами задалеко заходить в романтику, але рясніє каверами на знайомі всім пісні і навіть знатне примусити глядача усміхнутись. Не дарма лише за права використати композиції у фільмі пішло близько 10 мільйонів доларів. Всі композиції актор Хімеш Пател виконує самотужки і це додає фільму камерності.

Отож, рецепт "Вчора" – це каша із пісень The Beatles, романтики, гумору та іронії. Це все має передбачувану кінцівку і мораль, але чудово лягає у сценарій приємно проведеного вечору і легкого настрою після виходу з кінотеатру. Глядачі погоджуються, бо рейтинг "Вчора" на IMDb – 7.0. А ще тут є Ед Ширан. Але справжній, не те що The Beatles.

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Всі фото: IMDd