Вдарила Деппа, рятуючи сестру: Ембер Хьорд навела нові фотодокази люті екс-чоловіка

Розбірки між екс-подружжям Джонні Деппа та Ембер Хьорд не припиняються навіть через 2 роки після офіційного розлучення. Після звинувачень актриси у домашньому насильстві, Депп все спростовував і називав Хьорд брехухою. Наразі актриса представила нові докази жорстокості екс-чоловіка.

В мережі з'явились нові фотографії, які у вільному доступі залишила 32-річна Ембер Хьорд для підтвердження ймовірної неадекватної поведінки Джонні Деппа, повідомляє Page Six. На них можна побачити розгромлену гардеробну кімнату, яку, за словами актриси "перевернув з ніг на голову" її екс-чоловік.

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Цей інцидент начебто відбувся у березні 2015 року, а свідком випадку стала її рідна сестра Вітні.

Він розлютився і почав знищувати майно, в тому числі і мою гардеробну. Того разу поруч з нами опинилася моя сестра Вітні, яка стояла на верхньому майданчику сходів. Злякавшись, що вона постраждає від рук Джонні, я вдарила його по обличчю. Це був єдиний раз, коли я вдарила Джонні. Охорона розняла нас,

– заявила Ембер Хьорд.



Розгромлена гардеробна Ембер Хьорд / Page Six

В знак достовірності фотографій кіноактриса прикріпила скріншот з управителем будинку про знищення домашнього майна.



Скріншот з листуванням управителя будинку Ембер Хьорд / Page Six

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актора розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.