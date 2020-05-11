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ВДНГ розпочинає роботу після карантину: дата відкриття літнього сезону

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ВДНГ розпочинає роботу після карантину
ВДНГ розпочинає роботу після карантину / Фото: пресслужба ВДНГ

Національний комплексі "Експоцентр України" розпочне літній сезон вже завтра, 12 травня. ВДНГ виходить з карантину з дотриманням встановлених правил безпеки. Першими відкриються зони фудкортів та ресторанів, велопрокат та прокат роликів, контактний зоопарк та відкриті майданчики для дозвілля.

У столиці одним з перших виходить з карантину Національний комплекс "Експоцентр України" та вже 12 травня відкриє проєкт "Літо на ВДНГ", який вже п’ятий рік поспіль пропонує локації для дозвілля дітей та дорослих. У зв'язку зі світовою пандемією COVID-19, сезон масових заходів у країні розпочнеться не надто швидко, проте паркові локації будуть відкриті для відвідувачів. 

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"На жаль, на першому етапі нам доведеться відкрити паркові активності з деякими обмеженнями. З 12 травня на ВДНГ почнуть працювати лише ті локації, роботу яких дозволено відповідно до чинних правил безпеки — відкриті площі, соціальна дистанція, регулярна санітарна обробка контактних поверхонь", – пояснив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін. 

Так, першими свою роботу розпочнуть велопрокат та прокат роликів, контактний зоопарк, трек керованих автомоделей, кінний клуб, відкритий майданчик для дозвілля "Пікнік Сад" та зони фудкортів і ресторанів. Крім того, гостей чекатиме унікальна виставка просто неба "Живі дракони та Чарівні дерева", яка функціонуватиме вперше. 


ВДНГ розпочинає роботу після карантину / Фото: пресслужба ВДНГ

 
ВДНГ розпочинає роботу після карантину / Фото: пресслужба ВДНГ

У наступних етапах виходу з карантину на ВДНГ планують відкрити дитячий смартмайданчик "Лемурашник", тропічну ферму "Планета Метеликів", басейн Pirs39, прокат індивідуального електротранспорту, дитячі зони розваг, пейнтбольний майданчик, центр сімейного дозвілля Teleport360, "Сад Гамаків", Поляну ВДНГ і зони BBQ.


Як послабили карантин в Укпраїні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини культури Карантин в Україні 2020
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