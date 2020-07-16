Співачка Alyosha навіть під час вагітності й карантину продовжує випускати нову музику. Днями відбулася прем'єра пісні "НеВоНа", а разом з тим з'явилося лірик-відео на трек. Як з'ясувалося, над образами зірка працювала сама, а ролик знімала вдома на тлі чорного полотна.

9 липня Alyosha презентувала чутливий трек про стосунки "НеВоНа", який вже встиг наробити шуму в мережі. Раніше зірка зізнавалася, що працювала над піснею разом з командою близько року, проте лірик-відео зняла сама. В інстаграм-профілі співачка пояснила, що на сміливий експеримент її надихнув карантин.

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Напередодні прем'єри пісні Alyosha заінтригувала зміною іміджу. Зірка показала фото в образі фатальної брюнетки з короткою зачіскою та чубчиком. Проте це не всі фешн-експерименти, якими здивувала артистка у відео. Вона була рудою, блондинкою та з малиновим волоссям.

Знаменитість пояснила, що образи створювала вдома самостійно й стала не лише виконавицею, а й стилістом та постановником лірик-ролика.

Знімала відео вдома на фоні чорного полотна. Вигадала образи, враховуючи ті можливості, які у мене були вдома, підібрала потрібну косметику і поринула у творчий процес,

– пояснила Alyosha.

Нагадаємо, трек "НеВоНа" розповідає про стосунки, у яких одних з партнерів закоханий у вигаданий образ. Хоч Alyosha не мала такого досвіду, проте запевняє, що приводом для написання пісні стали реальні життєві історії. Тому співачка закликає пари сприймати коханих такими, якими вони є.

Alyosha – "НеВоНа": дивіться відео онлайн