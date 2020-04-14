Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень – опитування

Світле свято Великодня вся Україна відзначатиме вже цієї неділі – 19 квітня. Але через карантинні обмеження чимало вірян досі вагаються, де їм освячувати великодній кошик – у церкві, вдома чи взагалі відмовитись від цьогорічного святкування.

Політики, священники та лідери думок рекомендують українцям залишатись вдома під час Великоднього богослужіння, а освятити кошик під час онлайн-трансляції. Настоятелі церков кажуть, що немає особливого значення, де відбувається освячення, тому що свято повинне бути у серці, а свяченою водою кошик може скропити як священник, так і господар будинку.

Що каже соціологія Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: результати опитування

Варто додати, що у МОЗ рекомендують залишитись вдома у Великдень, оскільки відвідування церков в Україні у цей день може мати катастрофічні наслідки. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що це може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні. Тому він закликає українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину. Зокрема в Україні наразі заборонено відвідувати парки та ліси, тому влаштувати родинний обід чи вечерю можна хіба що на власному подвір'ї.

Згідно з опитуванням сайту 24 каналу, станом на 14 квітня, до церкви у Великдень планують йти 19% читачів, а провести свято вдома – 81%. LifeStyle 24 вирішив дізнатись, як саме та з ким ви плануєте провести прийдешнє свято у час карантину в Україні через коронавірус.

Як освятити пасхальний кошик удома

Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити пасхальні страви.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу