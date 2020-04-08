24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

"Вдома з Олафом": представники Disney створили мультсеріал для дітей на карантині

- Читать новость на русском
"Вдома з Олафом": перша серія / Пресслужба

Компанія Disney також намагається підтримати мільйони прихильників, які опинились на карантині. Так, для малечі створили особливий мультсеріал з улюбленим персонажем з мультфільму "Крижане серце" Олафом.

Окреме шоу про знаменитого сніговика отримало назву "Вдома з Олафом". Таким чином Disney закликав людей залишатись вдома, але весело проводити час з кумедним мінісеріалом. 

Дивіться також: Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми

Про новий проєкт оголосив у твіттері Джош Гад, який займався озвучкою Олафа в оскароносному мільтфільм "Крижане серце". Представники студії Disney створили ролики, перебуваючи на карантині. 

Наразі доступний перший епізод, який триває 40 секунд. Серію "Веселощі зі снігом" опублікували на ютуб-каналі компанії. Згідно з анонсом, прем'єра нового ролика відбуватиметься щопонеділка. Скільки епізодів увійде до мультсеріалу – поки невідомо. 

Дивіться перший епізод мультсеріалу "Вдома з Олафом": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Disney Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:16 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
сьогодні 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 10:41 Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові
Уляна Журба
7 квітня 18:05 Фільми квітня, прем'єри яких перенесли через пандемію коронавірусу
Юлія Михайлова
7 квітня 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин