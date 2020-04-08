"Вдома з Олафом": представники Disney створили мультсеріал для дітей на карантині

Компанія Disney також намагається підтримати мільйони прихильників, які опинились на карантині. Так, для малечі створили особливий мультсеріал з улюбленим персонажем з мультфільму "Крижане серце" Олафом.

Окреме шоу про знаменитого сніговика отримало назву "Вдома з Олафом". Таким чином Disney закликав людей залишатись вдома, але весело проводити час з кумедним мінісеріалом.

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Про новий проєкт оголосив у твіттері Джош Гад, який займався озвучкою Олафа в оскароносному мільтфільм "Крижане серце". Представники студії Disney створили ролики, перебуваючи на карантині.

Наразі доступний перший епізод, який триває 40 секунд. Серію "Веселощі зі снігом" опублікували на ютуб-каналі компанії. Згідно з анонсом, прем'єра нового ролика відбуватиметься щопонеділка. Скільки епізодів увійде до мультсеріалу – поки невідомо.

Дивіться перший епізод мультсеріалу "Вдома з Олафом": відео