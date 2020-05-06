Вдова Кобі Браянта показала листівку від чоловіка, яку він написав перед трагічною смерттю

У січня в авіакатастрофі обірвалося життя американського баскетболіста Кобі Браянта та його 14-річної доньки Джіанна. Вдова зірки Ванесса вчора, 5 травня, відзначила своє 38-річчя, а найкращим подарунком для неї стала листівка від коханого, яку він написав незадовго до своєї смерті.

Ванесса Браянт опублікувала зворушливе фото на особистій сторінці в інстаграмі. На ньому вона тримає конверт з листівкою від чоловіка, яку так і не встиг презентувати коханій. Модель зізналася, що чекала свого дня народження, аби прочитати черговий лист від Кобі Браянта.

До теми Бейонсе, Дженніфер Лопес та інші зірки відвідали церемонію прощання з Кобі Браянтом

"Кому: Коханню всього мого життя. Від: Твого Папі", – йдеться у записці. Попри те, що їхня родина більше ніколи не буде повноцінною, вдова баскетболіста щаслива, що може розділити своє свято з трьома доньками від коханого чоловіка – 17-річною Наталією, 3-річною Б'янкою та 10-місячною Капрі.

Мені не вистачає мого коханного і моєї милої маленької Мамасіти. Рада прокинутися сьогодні з моїми трьома солодкими дівчатками,

– написала Ванесса.

Варто зазначити, що минулого місяця Ванесса та Кобі Браянт мали б відзначити 19 річницю свого шлюбу. У знаковий для їхньої сім'ї день вона опублікувала архівне фото в обіймах коханого та розчулила зізнанням: "Мій король, моє серце, мій найкращий друг. Щасливої 19-ї річниці весілля. Я так сумую за тобою. Я б хотіла, щоб ти був тут, щоб обіймав мене. Я тебе люблю". Тоді друзі подружжя презентували вдові подарунок від баскетболіста – розкішний букет червоних троянд.

Що відомо про смерть Кобі Браянта?Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі вранці 26 січня неподалік Лос-Анджелеса. Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.

На скорботну церемонію прощання з легендою баскетболу прийшли родичі загиблого та знаменитості, зокрема, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Бейонсе та Jay-Z, Крістіна Агілера.