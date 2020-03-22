Вдова Скрябіна розповіла про життя після смерті чоловіка та про стосунки із зятем: відео

Відомий український музикант Кузьма Скрябін загинув п'ять років тому. Його дружина Світлана Бабійчук протягом тривалого часу не спілкувалася з журналістами та не давала інтерв'ю. Тепер жінка розповіла про те, що є сучасною тещею та активно працює над творчою спадщиною чоловіка.

Скрябін зробив вагомий внесок у розвиток української музики та культури. Після автокатастрофи, в якій він загинув, дружина Світлана зайнялася розвитком його спадщини. Єдина донька Кузьми (Андрія Кузьменка) та Світлани Барбара вийшла заміж минулого року. У програмі "Світське життя" вдова музиканта поділилася планами щодо подальшого розвитку творчості чоловіка, а також розповіла про стосунки зі своїм зятем.

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Наразі Світлана працює над проєктами, які присвячені Андрію. Вона завжди залишалася в тіні зіркового чоловіка, проте зараз завдяки їй про його творчість ми знаємо ще більше, ніж за життя артиста.

Скоро має відбутися фестиваль Андрія, невдовзі вийде фільм, знятий за книгою. Є дуже багато всього в роботі. Це надзвичайно важко,

– зізналася Світлана.

Також жінка розповіла, що ніколи не була дружиною в класичному розумінні цього слова. Напевно, саме тому її не можна назвати класичною тещею. Жінка каже, що їй навіть складно вимовити слово "теща", бо вона не знає що це.

Я зовсім не втручаюся у життя доньки та її чоловіка. Мене не цікавить, що вони їдять. Набагато важливіше те, що вони прагнуть отримати у цьому житті і як розвивають кар'єру та стосунки. Проте я в цьому процесі лише спостерігач. Вони самостійно мають пройти свій шлях. Головне, щоб були щасливі,

– розповіла жінка.

Світлана Бабійчук у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн