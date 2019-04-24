Вдруге за місяць: MARUV стала жертвою зухвалого пограбування в аеропорту

Співачку MARUV, яка відзначилась гучним скандалом після Національного відбору Євробачення-2019 та радо виступає в Росії, пограбували. Сталось це вдруге за місяць, коли вона скористалась послугами МАУ.

30 березня одіозна співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) заявила, що стала жертвою пограбування. Тоді грабіжники розтрощили її багаж, на який вона чекала в Борисполі, та витягнули з валіз прикраси. Ймовірно, зловмисники думали, що MARUV носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію, яку вона везла з виступу в Тель-Авіві.

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Та не минуло й місяця, як артистка потрапила в аналогічну ситуацію. MARUV поїхала до Арабських Еміратів та в аеропорту виявила, що на її сумках вирвані замки. Цього разу зірка щільно закрила валізи, але все ж не вберегла їх від злодіїв. За словами представників MARUV, грабіжники використовували інструменти, щоб зламати валізу.

Вона здала багаж, але коли отримала його в Дубаї, побачила, що її валізи зломані. Пропали речі. Вперше в неї вкрали біжутерію, можливо, думали, що це якісь діаманти та дорогі прикраси. А це вже вдруге, коли вона летіла бізнес-класом. На її багажі були наліпки, що це скло, щоб обережніше ставились до валіз. Але все одно зламали, кусачками пошкодили замки,

– розповіла піар-менеджер MARUV.

Наразі невідомо, що саме зникло з речей MARUV та чи вона має намір подавати заяву в поліцію. В Instagram-Stories співачка емоційно відреагувала на інцидент, звернувшись до представників МАУ. Адже це вже вдруге співачка обирає квитки бізнес-класу в цій авіакомпанії.

"Шановні МАУ, ви ох*їли? Вдруге лечу вашою авіакомпанією, у мене вдруге розкривають валізу і викрадають звідти речі. Більше того, зламали обидві валізи, з якими я летіла", – емоційно заявила MARUV у мережі.



MARUV вдруге пограбували в аеропорту / Колаж LifeStyle 24