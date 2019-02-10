Вечірка Tiffany & Co: топ-5 ефектних образів знаменитостей
У Нью-Йорку 9 лютого пройшла вечірка пройшла на честь відкриття виставки Tiffany & Co. Modern Love Фотографій, на яку завітали популярні блогери, моделі та інші зіркові гості.
Серед запрошених була супермодель Кендалл Дженнер, зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі і навіть екс-подруга Леонардо Ді Капріо Ніна Агда.
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Знаменитості не втратили можливості продемонструвати стильні вбрання та позувати перед об'єктивами папараці на бірюзовому фоні з логотипом бренду Tiffany & Co. Журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку найефектніших образів з вечірки.
Найкращі виходи на вечірці Tiffany & Co
Кендалл Дженнер / Getty Images
Емілі Ратажковскі / Getty Images
Гінта Лапіня / Getty Images
Кароліна Даур / Getty Images
Іман Хаммам / Getty Images