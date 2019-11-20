Вечірні сукні та спортивні костюми: гардероб Катерини Кухар
Прима-балерина Національної опери України розповіла, що любить одягати поза знімальним майданчиком. Зірка у повсякденному житті віддає перевагу зручному одягу – це здебільшого спортивні костюми та взуття без підборів.
Зважаючи на виснажливі тренування та затяжні зйомки, суддя проєкту "Танці з зірками" та народна артистка України полюбляє одяг, який не обмежував би її рухів. Деталями свого щоденного стилю вона поділилася з журналістами телеканалу "1+1".
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Зірка полюбляє приголомшувати глядачів розкішними образами. Проте у її буденному гардеробі важко знайти навіть джинси або ж штани, не кажучи вже про сукні. Вона обирає зручність – спортивні костюми та кросівки.
Балетні ноги постійно втомлені і, коли ми займаємося класикою, репетируємо по дві-три години на пуантах або танцюємо вистави, то зручніше за балетки, кросівки і тапці нічого немає,
– розповіла Катерина Кухар.
Також балерина зізналася, що любить носити одяг від українських дизайнерів. Значна частина її гардеробу – це речі від українських брендів.
У півфіналі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар з'явилася у елегантній напівпрозорій сукні чорного кольору з блискітками.
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