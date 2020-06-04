Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська та її коханий та за сумісництвом ведучий шоу "Орел і Решка. Шопінг" Антон Лаврентьєв відсвяткували третю річницю стосунків. На честь свята телеведуча опублікувала щемливий допис.

36-річний Антон Лаврентьєв та 30-річна Аліна Астровська тривалий період приховували від сторонніх очей свої стосунки. За інформацією ЗМІ, 17 вересня, Антон зробив коханій освідчення, на яке вона з радість відповіла взаємністю, сказавши заповітні слова "Так".

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Згодом закохані підтвердили чутки про свій роман та радо діляться щасливими світлинами в своєму інстаграмі. Так, на 3 річницю стосунків, телеведуча опублікувала допис зі словами ніжності та подяки своєму коханому.

"Ти моя найбільш захоплива подорож без зворотного квитка! Ти моє літо, мої веселі гірки, розмови до світанку, сміх до сліз! Ти мої довгоочікувані поцілунки і обійми! Ти мій вчитель і безцінний однодумець! Мій маяк і орієнтир! Але найголовніше – ти мій друг! Нам колись захочеться піти і розлучитися, нам обов'язково здасться, що все втрачено і, можливо, ми навіть розійдемося в сторони для того, щоб знову зрозуміти, що це найправильніший вибір! Я без тебе можу, але не хочу!", – зазначила Астровська.

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Що відомо про Аліну Астровську та Антона Лаврентьєва

Антон Лаврентьєв став відомим завдяки програмі "Орел і Решка. Шопінг", яку вів у парі з Марією Іваковою. Телеведучий не був одруженим, однак скасував весілля зі своєю обраницею Іриною Шелест за тиждень до поставленої дати.

Аліна Астровська була двічі заміжньою. Першим чоловіком дівчини був футболіст Євген Бредун. Їхній шлюб тривав всього три роки. Співачка познайомилася з футболістом, коли їй було 16 років, а коли Аліні виповнилося 18 – закохані побралися.

Після цього Аліна прийшла шукати своє кохання на шоу "Герої та коханці", де союз не склався з жодним обранцем, навіть попри те, що дівчина зробила свій вибір у фіналі. Вдруге ведуча вийшла заміж у 2016 році за бізнесмена Ігоря, однак подружнє життя також зазнало тріщин.