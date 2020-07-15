Під час прямого ефіру ранкового випуску "ТСН" у ведучої Марічки Падалко випав передній зуб. Проте цей казус не завадив їй гідно закінчити ефір. Жінка уже прокоментувала цей інцидент та зазначила, що це найкурйозніша ситуація, яка траплялася з нею за весь час роботи.

Після ранкового випуску у ЗМІ почала з'являтися інформація про інцидент. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі ведуча опублікувала допис, у якому не лише розповіла про причину того, що зуб випав, а й згадала декілька випадків, які були під час роботи на телебаченні.

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Реакція Марічки Падалко на інцидент із зубом

Марічка поділилася відео з ранкового ефіру "ТСН", де видно, як у неї випав передній зуб. У публікація вона відзначила, що це найкурйозніша ситуація, що сталася з нею за 20 років роботи.

Нова "слава" прийшла звідки не чекали. І підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру "ТСН" о 9:00 випала частина переднього зуба. Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою,

– написала Падалко.

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Також вона пригадала декілька випадків, які траплялися під час роботи. Так, за словами Марічки, у 2013 році вона в прямому ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою. А декілька років тому її ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, яка забігла зі студії "Сніданку з 1+1".

Після ранкового казусу телеведуча почала отримувати слова підтримки від колег та близьких. Також Марічка розповіла причину того, що зуб несподівано випав. Виявляється, десять років тому його травмувала донька Падалко важким будильником.

"В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу він дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне через це й сталося те, що сталося", – написала в дописі Марічка.

Ведуча сподівалася, що цей індидент залишиться непоміченим, проте недооцінила уважність глядачів. У цій історії її найбільше вразила чимала підтримка, яку вона отримувала в коментарях та особистих повідомленнях.