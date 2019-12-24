Ведуча Наталія Холоденко вперше показала обличчя своєї доньки: фото

Українська телеведуча і психолог Наталія Холоденко, яка ще у березні 2019 року стала мамою, нарешті показала обличчя донечки. Разом із 9-місячною Вів'єн вона знялась у стильній фотосесії для глянцю та поділилась враженнями від виховання дитини.

Відповідні знімки з'являться в новому випуску журналу Viva. Для глянцю Наталія Холоденко та її донечка приміряли новорічні блискучі сукні, оздоблені зеленим фатином.

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Цікаво, що автори зйомки обрали одразу два фото для обкладинки журналу. На кадрах Наталія Холоденко не прикриває обличчя малечі, своєрідно знайомлячи її з громадськістю. Розсекречення вигляду доньки є досить символічним, оскільки зірка телешоу зробила це за кілька днів до Нового року. Вже у новому випуску Наталія Холоденко зробила підсумок 2019-го, поділившись із прихильниками деталями особистого життя.

Я стала глибшою, рішучою, різкішою. Якісь речі сприймаю болісно, чого не було раніше. А ще я почала відчувати всі тонкощі і нюанси щастя. Намагаюся відчувати і пропускати через себе кожну його молекулу,

– зазначила Наталія Холоденко.



Наталія Холоденко з донькою / Viva



Ведуча Наталія Холоденко знялась у фотосесії з донькою / Viva

Як відомо, Наталія Холоденко вдруге стала мамою у березні 2019 року. Ім'я нового обранця психолог і ведуча поки не планує розголошувати, тому інтерв'ю може стати справжнім відкриттям для її прихильників.

Раніше телезірка розповідала, що довго не наважувалась зізнатись чоловіку про вагітність. Наталія Холоденко вирішила зробити це оригінально, тому подарувала йому коробку, в якій помістила повідомлення. Відтак поява на світ Вів'єн від початку мала особливу секретність навіть у сім'ї Холоденко.

Тату дитини я піднесла подарункову коробочку, а там було повідомлення про те, що у нас буде дитинка. Хоча я довго не наважувалася повідомити про це, навіть хотіла потягнути ще кілька місяців з новиною,

– згадувала Наталія Холоденко.

Похрестили дівчинку у листопаді 2019 року. Церемонія була закритою, а кумами Наталії Холоденко стали гуморист Юрій Ткач і прима-балерина Катерина Кухар.

Окрім маленької Вів'єн, Наталія Холоденко виховує сина від першого шлюбу Ларіона. У процесі виховання хлопчика активну участь бере і колишній чоловік психолога, з яким їй вдалось залишитись друзями після розлучення.



Наталія Холоденко з сином / Instagram / @kholodenkon